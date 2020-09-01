IT и Телеком 1 час назад

В октябре цифровая справка переселенца будет доступна в приложении "Дія"

В Кабмине работают над тем, чтобы электронная справка имела такую же законную силу для всех органов власти, как и бумажная

Фото: Минцифры Фото: Минцифры
Фото: Минцифры

Справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с октября будет доступна в электронной форме в мобильном приложении государственных электронных услуг "Дія", сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ).

Как сообщает пресс-служба ведомства, разработку электронной версии справки уже начало Министерство цифровой трансформации Украины совместно с МинВОТ и Министерством социальной политики.

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Кроме того, в рамках сотрудничества был подписан меморандум с Минсоцполитики.

"В рамках этого сотрудничества на первом этапе справка ВПЛ в электронной форме будет доступна для всех, кто ее имеет, после регистрации в мобильном приложении "Дія". Сейчас в Кабмине работают над тем, чтобы изменить нормативно-правовую базу, чтобы эта цифровая справка имела такую же законную силу для всех органов власти, как и бумажная", — говорится в сообщении.

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На втором этапе реализации проекта с цифровизацией услуг для ВПЛ через приложение эту справку можно будет отправлять в государственные органы в электронной форме для получения государственных услуг и социальной помощи.

Также в мобильном приложении "Дія" справку ВПЛ можно будет переоформить или оформить для новых зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, не выходя из дома.

"Для 1,5 млн человек с октября больше не нужно будет носить с собой эту бумажную справку ВПЛ. Ее можно показывать с мобильного приложения "Дія"  там, где такую справку требуют. Все органы государственной власти смогут в режиме реального времени проверять, что она действующая", — рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев.

По его словам, родители смогут предоставлять справку ВПЛ в электронной форме со своего мобильного приложения "Дія" за своих детей.

Напомним, в октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации планирует запустить ряд новых услуг в приложении "Дія", среди которых — цифровой индивидуальный налоговый номер (ИНН), цифровой шеринг документов и цифровое свидетельство о рождении и многое другое.

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