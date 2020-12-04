Экономика 50 минут назад

Рада приняла законы о поддержке бизнеса во время карантина, инициированные Зеленским

Парламент также проголосовал за срочное подписание обоих документов Разумковым

Денис Шмыгаль в Верховной Раде. Фото: пресс-служба Кабмина Денис Шмыгаль в Верховной Раде. Фото: пресс-служба Кабмина
Денис Шмыгаль в Верховной Раде. Фото: пресс-служба Кабмина

Верховная Рада приняла за основу и сразу в целом законопроект №4429 о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантина из-за эпидемии Covid-19 в Украине.

За принятие документа в первом чтении проголосовало 298 депутатов, а через 28 секунд он был принят и в целом 297 голосами. После этого 301 голосом Рада обязала своего председателя Дмитрия Разумкова срочно подписать принятый закон.

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Кроме того, парламент 305 голосами принял в первом чтении, а через 30 секунд и в целом 302 голосами закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы о социальной поддержке налогоплательщиков на период карантина. Рада также обязала Разумкова срочно подписать и его.

На своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль выразил парламенту благодарность за принятие законов, предусматривающих поддержку граждан и бизнеса, если карантинные ограничения будут усилены. Он отметил, что документы предусматривают следующие меры поддержки:

- одноразовая материальная помощь застрахованным лицам в размере 8 тысяч грн, которая может предоставляться наемным работникам, потерявшим часть зарплаты вследствие усиления карантина, и физическим лицам-предпринимателям, потерявшим часть дохода из-за запрета на полноценное функционирование;

- одноразовая материальная помощь юрлицам в целях сохранения рабочих мест, в частности помощь в 8 тысяч грн в случае если предприниматель- вынужденно сокращает продолжительность рабочего времени работника из-за карантина;

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- одноразовая компенсация расходов юрлиц, понесенных на оплату единого соцвзноса, в случае приостановки из-за усиления карантина, которая будет рассчитываться как среднее значение уплаченных сумм ЕСВ за десять месяцев;

- введение налоговых каникул для 200 тысяч ФЛП первой группы, а именно освобождение их от начисления и уплаты единого налога и единого взноса с декабря 2020 по май 2021 года;

- списание налогового долга налогоплательщиков в случае, если совокупный размер долга по всем налогам и сборам не превышает 3 060 грн и он не был погашен по состоянию на 1 ноября;

- отсрочка на срок до одного года уплаты возникших до 1 декабря налоговых долгов граждан и самозанятых лиц на сумму до 6 800 грн;

- списание пени и штрафных санкций по налоговым долгам, если они будут погашены в течение шести месяцев после вступления закона в силу;

- увеличение втрое до 3 060 грн порога налогового долга, по которому налоговая не будет предпринимать меры взыскания;

- освобождение от НДФЛ и налога на прибыль матпомощи, которую граждане и бизнес будут получать от государства в связи с усиленным карантином.

Напомним, еще один закон об усилении защиты бизнеса и безработных на время карантина Рада приняла 2 декабря.

В предыдущий день парламент также отсрочил до 2022 года введение обязательного использования программных регистраторов расчетных операций для ФЛП второй-четвертой групп.

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