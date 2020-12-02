Бизнес 1 час назад

Помощь в 8 тысяч грн точно недостаточна для ФЛП — Милованов

Советник главы ОП считает, что такой размер помощи годится только для наемных рабочих

Тимофей Милованов. Фото: Киевская школа экономики Тимофей Милованов. Фото: Киевская школа экономики
Тимофей Милованов. Фото: Киевская школа экономики

Советник главы Офиса президента и бывший министр экономики Тимофей Милованов считает недостаточной инициированную президентом Владимиром Зеленским выплату предпринимателям, пострадавшим от карантинных ограничений, в сумме 8 тысяч грн. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Если у человека зарплата 8 тысяч грн или 10 тысяч и он получает 8 тысяч, то нормально. Мы же говорим про зарплату, не про предпринимателей, не про сами бизнесы. Это поддержка людей, которые теряют работу из-за локдауна... Недостаточная однозначно, если вы — бизнесмен. Но для бизнеса есть отдельная поддержка. Там возвращается ЕСВ, есть кредитная линия... (Это) должно работать", — сказал экономист.

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При этом Милованов отметил, что такие выплаты должны быть произведены до введения карантина, а после этого их смысл теряется.

"Я свою позицию отстаиваю. Что мне нравится в этих 8 тысячах, так это то, что деньги должны попасть на счет до того, как вводятся ограничения. Иначе смысла это не имеет. Это лучший подход для экономики. Когда деньги попадают к людям до того, как вводятся ограничения, они их тратят, чем увеличивают экономическую активность. Это лучше, чем ввести локдаун, а потом думать, как из него выходить. Спасать надо до", — подчеркнул он.

В то же время экс-министр заявил, что сам пока не готов предлагать Зеленскому свои идеи по выходу из ситуации с падением экономики, в том числе из-за эпидемии Covid-19.

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"Моя позиция: я пока не готов озвучивать какие-то предложения, поскольку я только зашел (в Офис президента — Delo.ua). Должна быть какая-то приоритизация. Я не могу заниматься 15 вопросами", — отметил Милованов.

Однако он уверен, что выбор между введением жесткого карантина и сохранением текущего состояния экономики не стоит, если речь идет о долгосрочной перспективе.

"Этот трейд-офф, выбор между экономикой и безопасностью людей существует только в краткосрочном периоде — сегодня-завтра, в ближайший месяц. В долгосрочном периоде это сложно объяснить... Если мы не сделаем локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людей или треть", — подчеркнул Милованов.

Напомним, экс-министр считает, что в Украине следует ввести жесткие карантинные ограничения на три-четыре недели для тех сфер экономики, где наиболее высока вероятность распространения коронавируса.

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