Милованов выступил за жесткий карантин на 3-4 недели, но не во всех сферах

Советник главы Офиса президента и бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что в Украине следует ввести жесткие карантинные ограничения на три-четыре недели для тех сфер экономики, где наиболее высока вероятность распространения коронавируса. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

По словам Милованова, заболеваемость Covid-19 будет на пике именно зимой, но и весной эпидемия не исчезнет.

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"Зимой он на пике. Хочу заметить, что многое еще будет зависеть от того, когда мы получим вакцину и будем ли мы готовы разворачивать систему вакцинации, чтобы быстро провакцинировать людей", — отметил советник главы ОП.

В ответ на вопрос о том, стоит ли украинцам ждать введения локдауна до марта, он усомнился в возможности такого сценария.

"Я думаю, весеннего локдауна не будет. Это мое понимание. Будут ограничения в районе Рождества или чуть позже/чуть раньше. Но информации об этом у меня нет", — добавил Милованов.

По его мнению, стоит ввести ограничения на те типы активности, где люди могут наиболее вероятно заразиться, в частности на массовые собрания людей.

"Надо четко выписать КВЭДы — цифры, которые определяют типы бизнеса, и провести три-четыре недели таких ограничений, оказав поддержку бизнесу... Я выступаю за введение долгосрочного, трех-четырехнедельного непрерывного ограничения, но не для всей экономики, а там, где вероятность распространения вируса наиболее высока. Я не за то, чтобы локдаунить всю экономику время от времени или вводить краткосрочные запреты", — подчеркнул он.

Милованов считает, что это даст возможность прекратить распространение коронавируса. После улучшения эпидемиологической ситуации, по его словам, можно будет вернуться к адаптивным ограничениям.

Советник главы ОП напомнил, что согласно оценке Киевской школы экономики, президентом которой он является, введение весной полного локдауна, аналогичного тому, что был прошедшей весной, ударит по экономике втрое слабее.

"Если вводить полный и жесткий локдаун как прошлой весной, что я не поддерживаю, это будет (дополнительное сокращение — Delo.ua) 0,3% ВВП. Что в 3 раза меньше, чем этой весной, потому что многие бизнесы подстроились под новые обстоятельства", — добавил он.

При этом, по убеждению экономиста, введение или невведение жесткого карантина принципиального влияния на падение украинской экономики не имеет.

"Есть кризис, внешние и внутренние факторы. На действие локдауна приходится где-то 1%. Мы бы все равно упали. Даже если бы не вводили локдаун, падение экономики было бы неизбежным... Модель показывает, что мы упали бы не на 6%, а на 5%", — отметил он.

Однако экс-министр уверен, что выбор между введением жесткого карантина и сохранением текущего состояния экономики не стоит, если речь идет о долгосрочной перспективе.

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"Этот трейд-офф, выбор между экономикой и безопасностью людей существует только в краткосрочном периоде — сегодня-завтра, в ближайший месяц. В долгосрочном периоде это сложно объяснить... Если мы не сделаем локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людей или треть", — подчеркнул Милованов.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков также заявил, что в Украине нужно немедленно вводить жесткий карантин на три-четыре недели.

В свою очередь, министр культуры Александр Ткаченко ранее высказался за введение в Украине жесткого карантина на две недели новогодних праздников. Премьер-министр Денис Шмыгаль перед этим заявлял, что Кабмин рассматривает возможность жесткого карантина на период новогодних праздников.

30 ноября издание "Сегодня" сообщило, что в Кабинете министров якобы уже согласовали даты будущего локдауна — с 23 декабря по 15 января.