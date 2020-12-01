Транспорт 1 час назад

Мининфраструктуры настаивает на работе транспорта в случае локдауна

По словам министра, каких-либо ограничений транспортного сообщения пока не планируется

Владислав Криклий. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры Владислав Криклий. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры
Владислав Криклий. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры будет настаивать на продолжении работы транспорта в случае введения в Украине жесткого карантина из-за заболеваемости Covid-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Я лично буду настаивать на том, чтобы транспорт оставался рабочим. На сегодня не планируется каких-либо ограничений в движении транспорта: городские, внутриобластные, междугородные перевозки и железная дорога будут работать", — заверил чиновник.

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По его словам, внутренние авиаперелеты отменяться также не будут, а международное авиасообщение будет осуществляться в зависимости от ситуации в соответствующей стране.

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"Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения относительно функционирования различных отраслей, транспорт продолжает работать, так как это артерия, в первую очередь, для экономики, для поддержки деловой активности", — подчеркнул Криклий.

Отметим, что на прошедшей неделе, после завершения второго тура мэрских выборов почти во всех городах Украины, активизировались разговоры о возможности ужесточения карантина в Украине. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине нужно немедленно вводить жесткий карантин на три-четыре недели.

В свою очередь, министр культуры Александр Ткаченко высказался за введение в Украине жесткого карантина на две недели новогодних праздников. Премьер-министр Денис Шмыгаль перед этим заявил, что Кабмин рассматривает возможность жесткого карантина на период новогодних праздников.

30 ноября издание "Сегодня" сообщило, что в Кабинете министров якобы уже согласовали даты будущего локдауна — с 23 декабря по 15 января.

Напомним также, что в Киевской школе экономики заявили, что если ввести карантин образца весны 2020 года, в течение одного месяца к падению годового ВВП Украины прибавится еще 0,3 процентных пункта.

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