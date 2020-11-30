Политика 1 час назад

В Кабинете министров определились с датами локдауна — СМИ

Предложение ввести локдаун на две недели отклонили. Ограничения введут более чем на три недели

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Кабинете министров согласовали дату введения локдауна. Жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января.

Об этом изданию "Сегодня" рассказал источник в правительстве.

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По его словам, предложение ввести локдаун на две недели отклонили. Ограничения введут более чем на три недели.

"Вариант на две недели отклонили. Остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Подробности будут уже в эту среду", — рассказал источник.

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Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Украина 24" заявил, что в Украине введут так называемый "интеллектуальный локдаун".

Перед этим, во время совещания глав фракций Верховной Рады, обсуждался вопрос введения локдауна. Парламентарии отметили, что это чувствительный вопрос, и они ждут конкретных дат от правительства.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при строгом карантине еще разрабатывается.

Напомним, власти рассматривают разные варианты дат, в которые может быть введено ужесточение карантина из-за заболеваемости Covid-19 в Украине. Окончательно пока даты не согласованы, но озвучивается и вариант с 25 декабря по 17 января.

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