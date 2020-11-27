Локдаун в Украине могут объявить уже с 7 декабря — СМИ

Власти рассматривают разные варианты дат, на которые может быть введено ужесточение карантина из-за заболеваемости Covid-19 в Украине. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правительстве и Офисе президента.

Так, один из озвучиваемых вариантов — с 25 декабря по 17 января. Эти даты обсуждались с мэрами и губернаторами около недели назад.

"Поскольку цифры заболеваемости коронавирусом ежедневно меняются, карантин могут усилить и раньше. Другой вариант, который звучит в коридорах власти, — с 7 до 20 декабря", — отмечает издание.

В то же время все источники УП сходятся на том, что окончательного решения по состоянию на 27 ноября нет.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов считает необходимым предупредить население об ужесточении карантина как минимум за семь-десять дней.

Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине нужно немедленно вводить жесткий карантин из-за распространения коронавирусной инфекции на три-четыре недели.

В свою очередь, министр культуры Александр Ткаченко высказался за введение в Украине жесткого карантина на две недели новогодних праздников.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин рассматривает возможность жесткого карантина на период новогодних праздников.