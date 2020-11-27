Локдаун в Украине могут объявить уже с 7 декабря — СМИ

Власти рассматривают разные варианты дат, на которые может быть введено ужесточение карантина из-за заболеваемости Covid-19 в Украине. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правительстве и Офисе президента.
Так, один из озвучиваемых вариантов — с 25 декабря по 17 января. Эти даты обсуждались с мэрами и губернаторами около недели назад.
"Поскольку цифры заболеваемости коронавирусом ежедневно меняются, карантин могут усилить и раньше. Другой вариант, который звучит в коридорах власти, — с 7 до 20 декабря", — отмечает издание.
В то же время все источники УП сходятся на том, что окончательного решения по состоянию на 27 ноября нет.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов считает необходимым предупредить население об ужесточении карантина как минимум за семь-десять дней.
Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине нужно немедленно вводить жесткий карантин из-за распространения коронавирусной инфекции на три-четыре недели.
В свою очередь, министр культуры Александр Ткаченко высказался за введение в Украине жесткого карантина на две недели новогодних праздников.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин рассматривает возможность жесткого карантина на период новогодних праздников.