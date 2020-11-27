Минздрав предупредит об ужесточении карантина за 7-10 дней

Министерство здравоохранения считает необходимым предупредить население об ужесточении карантина как минимум за семь дней. Об этом сказал в эфире телеканала "112 Украина" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Любое ужесточенное карантинное ограничение, жесткий карантин мы будем (вводить — Delo.ua) исключительно по эпидемическим показаниям. Главная логика ввода — это не допустить коллапса медицинской системы", — сказал министр.

По его словам, загруженность коек в стране на утро 26 ноября составляла 50,4%: в больницах находился 27 391 пациент.

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"Ситуация достаточно напряженная, но мы переносим нагрузку, мы укрепляем прочность нашей медицинской системы. Любой жесткий карантин и полное ограничение любого общения людей между собой — это наилучший метод борьбы с ростом заболеваемости любой инфекционной болезнью", — отметил Степанов.

В то же время он добавил, что Минздрав пока не предлагал ужесточать карантин.

"Мы понимаем, что такое может быть, делаем разные расчеты, но мы все же ожидаем эффекта от тех мер, которые уже действуют в стране. Если мы увидим очень стремительный рост и, как следствие, заполненность коек, ураганный рост, тогда, конечно, мы будем предлагать более жесткие карантинные ограничения", — добавил чиновник.

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При этом он отметил, что, учитывая положение украинского бизнеса в период карантина, о его ужесточении следует предупредить хотя бы за неделю.

"Понимая наш бизнес, наших предпринимателей, мы считаем, что это надо делать заранее... Я думаю, за неделю — за десять дней это точно надо делать. По крайней мере, мы, как Минздрав, сможем это сделать", — подчеркнул Степанов.