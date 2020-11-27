Общество 50 минут назад

Минздрав предупредит об ужесточении карантина за 7-10 дней

Ведомство ожидает эффекта от действующих карантинных мер и без "ураганного" роста заболеваемости об ужесточении не попросит

Максим Степанов. Фото: пресс-служба Минздрава Максим Степанов. Фото: пресс-служба Минздрава
Максим Степанов. Фото: пресс-служба Минздрава

Министерство здравоохранения считает необходимым предупредить население об ужесточении карантина как минимум за семь дней. Об этом сказал в эфире телеканала "112 Украина" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Любое ужесточенное карантинное ограничение, жесткий карантин мы будем (вводить — Delo.ua) исключительно по эпидемическим показаниям. Главная логика ввода — это не допустить коллапса медицинской системы", — сказал министр.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, загруженность коек в стране на утро 26 ноября составляла 50,4%: в больницах находился 27 391 пациент.

Читайте также:
Раде предлагают ввести ряд послаблений для бизнеса в условиях карантина

"Ситуация достаточно напряженная, но мы переносим нагрузку, мы укрепляем прочность нашей медицинской системы. Любой жесткий карантин и полное ограничение любого общения людей между собой — это наилучший метод борьбы с ростом заболеваемости любой инфекционной болезнью", — отметил Степанов.

В то же время он добавил, что Минздрав пока не предлагал ужесточать карантин.

"Мы понимаем, что такое может быть, делаем разные расчеты, но мы все же ожидаем эффекта от тех мер, которые уже действуют в стране. Если мы увидим очень стремительный рост и, как следствие, заполненность коек, ураганный рост, тогда, конечно, мы будем предлагать более жесткие карантинные ограничения", — добавил чиновник.

Читайте также:
Зеленский предлагает Раде ввести меры соцподдержки на время карантина

При этом он отметил, что, учитывая положение украинского бизнеса в период карантина, о его ужесточении следует предупредить хотя бы за неделю.

"Понимая наш бизнес, наших предпринимателей, мы считаем, что это надо делать заранее... Я думаю, за неделю — за десять дней это точно надо делать. По крайней мере, мы, как Минздрав, сможем это сделать", — подчеркнул Степанов.

В свою очередь, напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине нужно немедленно вводить жесткий карантин из-за распространения коронавирусной инфекции на три-четыре недели.

Накануне премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин рассматривает возможность жесткого карантина на период новогодних праздников.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Стало известно, сколько стоят ПЦР-тесты в Киеве (ИНФОГРАФИКА)
Стало известно, сколько стоят ПЦР-тесты в Киеве (ИНФОГРАФИКА)
Зеленский предлагает Раде ввести меры соцподдержки на время карантина
Зеленский предлагает Раде ввести меры соцподдержки на время карантина
Украина обновила суточный рекорд по COVID-19 — более 16 тысяч инфицированных
Украина обновила суточный рекорд по COVID-19 — более 16 тысяч инфицированных
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Минэнерго инициирует повышение тарифов на электроэнергию для населения

  3. "Человек, который проживет 200 лет, уже ходит по Земле" — ученые

  4. "Ход королевы" поставил рекорд на Netflix: почему его смотрят и хвалят миллионы

  5. Украинская мутация коронавируса SARS-Cov-19 сделала его более заразным, — генетик

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...