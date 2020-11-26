Политика 50 минут назад

Зеленский предлагает Раде ввести меры соцподдержки на время карантина

Ранее президент анонсировал выдачу по 8 тысяч гривен малому бизнесу и тем, кто потеряет работу

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде ввести меры социальной поддержки застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантинных мероприятий из-за эпидемии Covid-19.

Соответствующий законопроект №4429 глава государства внес в парламент 26 ноября. В то же время текст документа на сайте Рады пока отсутствует.

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Напомним, 24 ноября Зеленский анонсировал внесение в парламент законопроектов о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина.

В частности, по его словам, меры будут предусматривать одноразовую материальную помощь тем, чья сфера деятельности подпадает под запрет из-за усиления карантина. Так, физлица-предприниматели и увольняемые наемные рабочие смогут получить по 8 тысяч грн.

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Вторым направлением будет матпомощь компаниям для сохранения ими рабочих мест, а третьим — компенсация затрат на уплату единого социального взноса для 120 тысяч юридических лиц.

Отметим также, что Кабинет министров 25 ноября возобновил на период с 1 ноября до 31 декабря текущего года выплату помощи на детей для физических лиц-предпринимателей, а также продлил выплату данной помощи без подачи нового заявления для лиц, получавших ее в мае-августе.

Тем временем 26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине нужно немедленно вводить жесткий карантин из-за распространения коронавирусной инфекции на три-четыре недели. Накануне премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин рассматривает возможность жесткого карантина на период новогодних праздников.

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