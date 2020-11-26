Бизнес 9 минут назад

Бизнес призывает не ограничивать торговлю в декабре

Последний месяц года — ключевой для сектора торговли

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украинский Совет Бизнеса разработал предложения по борьбе с эпидемией коронавируса и призвал Кабинет министров и Верховную Раду рассмотреть их.

Представители бизнеса призывают Кабинет Министров и Парламент рассмотреть и учесть предоставленные предложения, специалисты УРБ готовы принять участие в обсуждении указанных мер и предоставить помощь в их реализации.

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Об этом говорится сообщении совета.

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"Представители Украинского Совета Бизнеса и эксперты аналитических центров, с учетом мнений ведущих специалистов-практиков по медицинским вопросам, проанализировали ситуацию, которая сложилась с распространением эпидемии в Украине, и отмечают, что "карантин выходного дня" не поможет справиться со значительным ростом активных случаев. В настоящее время наблюдается такой уровень роста количества больных, который за 3-4 недели приведет к перегрузке больниц и невозможности обеспечить новых больных всем необходимым", — отметили в совете.

В совете предложили реализовать такой комплекс мер:

✅ Срочно начать подготовку медицинской системы в регионах с наибольшими показателями динамики заболеваний к масштабному тестированию всего взрослого населения, привлечь к его проведению студентов-медиков и волонтеров, ориентировочно в декабре провести тестирование в этих регионах всего населения старше 10 лет за счет госбюджета и обеспечить контролируемое изолирование всех с выявленными положительными результатами тестирования. Готовить остальные регионы к такому же тестированию в январе 2021 с учетом опыта первых регионов. Привлекать, в случае необходимости, предпринимателей отраслей IT, телекоммуникаций, охраны к работам по усилению и повышению эффективности контроля на указанных территориях за соблюдением правил карантина и режима изоляции.

✅ Обеспечить эффективную изоляцию выявленных случаев, значительно усилить ответственность за нарушение режима изоляции.

Сократить время самоизоляции: вместо 14 дней — 10 дней, как в большинстве стран ЕС . Это ускорит возвращение экономически активного населения к привычной деятельности.

✅ За несколько недель перейти от "карантина выходного дня" к "адаптивному карантину", который должен вводиться в областях в соответствии с динамикой новых случаев заражения и количества свободных коек в больницах. Сосредоточить внимание на заведениях, которые согласно последним исследованиям ученых Стэнфорда, несут наивысшую угрозу распространения вируса: рестораны, бары, клубы, религиозные организации, фитнес-центры.

"Абсолютно недопустимым является ограничение торговли в декабре — это ключевой месяц для сектора торговли" 

✅ Разработать для торговли четкие и жесткие критерии соблюдения санитарных норм, закрывать все предприятия, кто их не соблюдает. Также должна быть четкая коммуникация для бизнеса: "будешь работать только по санитарным правилам, иначе будешь закрыт".

✅ В течение двух недель до начала массового тестирования (и после него) проводить максимальное количество тестирований, отслеживать и тестировать все контакты больных, обеспечить полноценный доступ граждан к тестированию за счет средств госбюджета, ускорить получение результатов тестов и эффективно изолировать всех инфицированных.

✅ Вакцины являются ключевым средством для минимизации распространения вируса. Нужно срочно начать процесс закупки и подготовки к вакцинации граждан, в первую очередь групп риска — в частности, врачей, пожилых людей, работников торговли и т. п.

✅ Усилить медицинский сектор. А именно:

— разворачивать дополнительные помещения для приема больных, дополнительные койко-места, оборудованные кислородом;

— улучшить оснащение медучреждений и защиту медицинских работников — медицинский персонал должен быть полноценно обеспечен средствами индивидуальной защиты, быть хорошо мотивированным, иметь социальные гарантии и страховку;

— улучшить доступ и охват населения услугами, которые помогут эффективно влиять на заболеваемость COVID-19. Внести соответствующие дополнительные услуги в гарантированный пакет, который оплачивается по количественному нормативу, предусмотреть дополнительное финансирование. Эффективная работа первичной медицинской помощи значительно способствовала профилактике, выявлению и сопровождению лечения острой респираторной болезни COVID-19. Этот процесс уже начат, однако необходимо его существенно ускорить.

✅ Параллельно с рутинным эпиднадзором наладить дозорный эпиднадзор, включить COVID-19 и расширить сезонность, существенно увеличить количество сайтов для надзора, с акцентом на амбулаторные сайты.

✅ Принять меры для уменьшения числа случаев заражения медицинского персонала и посетителей больниц. Сложилась угрожающая ситуация с заболеванием врачей-в частности, из-за плохой организации "чистых" и "зараженных" зон, из-за самозаражения. И в государственных, и в частных больницах в одном помещении ждут результатов теста люди с симптомами ковида, и вполне здоровые люди, которые должны пройти тест.

✅ Обеспечить регулярное (раз в месяц) тестирование случайной репрезентативной выборки, независимо от наличия симптоматики, тестами на антитела, для понимания истинного количества инфицированных, реального уровня смертности от нового вируса и соответствующей корректировки общей стратегии борьбы с вирусом.

✅ Стимулировать перевод офисов на дистанционную работу — минимум 3 дня из 5. Прежде всего, это касается государственных и коммунальных заведений. Это разгрузит транспорт и снизит возможность для заражения.

✅ Начать внедрение системных изменений в работе общественного транспорта: в частности, определить короткий список городов в статусе красной зоны, где местная власть готова к тесному сотрудничеству с правительством наладить новые механизмы управления работой общественного транспорта в условиях карантинных ограничений. В частности, обеспечить 100% эффективного контроля за ограничением доступа к транспорту для больных и потенциально больных.

Негативное влияние на бизнес вследствие введения "карантина выходного дня" в УСБ предлагают как можно быстрее компенсировать с помощью следующих мер:

✔️ Ввести кредитные каникулы для бизнеса: заемщики не платят проценты, банки получают компенсацию от госбюджета. Запрещаются штрафы, пеня, досрочные взыскания кредитов.

✔️ Продолжить на 2021 год право органов местного самоуправления принимать решения о внесении изменений в принятое решение об установлении местных налогов и/или сборов относительно уменьшения ставок единого налога.

✔️ Обеспечить компенсацию затрат предприятий на зарплатные налоги и сборы (ЕСВ и НДФЛ), которые попадают под действие "карантина выходного дня" в привязке к количеству работников предприятий. Такие компенсации должны действовать по основному КВЭД: непищевая розничная торговля, бытовые услуги, индустрия гостеприимства (отели, рестораны, туризм и т. п), культура и спорт.

✔️ Форс-мажор: разрешить Торгово-промышленной палате выдавать сертификаты о форс-мажоре тем, кто попал под действие "карантина выходного дня".

✔️ Обеспечить компенсацию затрат работодателей на тестирование сотрудников.

✔️ Ввести налоговые каникулы: "каникулы" по уплате ЕСВ для ФЛП, учреждений культуры и еще ряда категорий предприятий, а также "каникулы" по уплате налогов на землю и недвижимость на 4-й квартал 2020.

Представители бизнеса призывают Кабинет министров и парламент рассмотреть и учесть предоставленные предложения, специалисты УСБ готовы принять участие в обсуждении указанных мер и предоставить помощь в их реализации.

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