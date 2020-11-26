Аваков выступил за немедленный локдаун на 3-4 недели

Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что в Украине нужно немедленно вводить жесткой карантин из-за заболеваемости Covid-19 на три-четыре недели. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Моя точка зрения — что нужно вводить локдаун как можно быстрее, продолжительностью три или четыре недели. Не нужно прятаться от этого за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о системных, очень больших рисках для здоровья наших людей", — сказал Аваков.

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Министр уточнил, что прежде все же следует обеспечить выполнение программы компенсаций украинцам потерь от карантина, анонсированной президентом Владимиром Зеленским.

"Как только мы будем готовы — я надеюсь, что это будут ближайшие дни — сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсаций, которую озвучил президент на днях, надо немедленно ввести локдаун, прервать цепочку этой инфекции и постараться сберечь здоровье наших украинцев. Потому я здесь радикален и был таким всегда: нужно вводить локдаун немедленно", — заявил Аваков.

Чиновник также подчеркнул, что для него "одинаково катастрофичной" является ситуация с заполнением больниц что на 90%, что на 70%.

Напомним, 24 ноября Зеленский пообещал раздать по 8 тысяч грн всем пострадавшим от карантина выходного дня.

Отметим также, что Кабинет министров 25 ноября возобновил на период с 1 ноября до 31 декабря текущего года выплату помощи на детей для физических лиц-предпринимателей, а также продлил выплату данной помощи без подачи нового заявления для лиц, получавших ее в мае-августе.

На этом же заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оно рассматривает возможность введения в Украине жесткого карантина на период новогодних праздников.