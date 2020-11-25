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В Минздраве призвали украинцев с симптомами ОРВИ сдавать тест на COVID-19

В последнее время в Минздраве фиксируют уменьшение количества образцов на COVID-19 в лаборатории

Виктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko Виктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko
Виктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Людям с симптомами острой респираторной вирусной инфекции необходимо обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Среди симптомов — внезапное начало заболевания, лихорадка свыше 38 градусов, длительный кашель, головная боль, боль в мышцах, потеря аппетита, обоняния, вкуса, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

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"Украина сегодня в красном уровне распространения коронавирусной болезни, поэтому люди, которые имеют симптомы ОРВИ, а это — внезапное начало заболевания, лихорадка более 38 градусов, длительный кашель, головная боль, боль в мышцах, потеря аппетита, обоняния, вкуса — это все основания для того, чтобы обратиться к врачу и сдать образцы на исследование", — сказал он.

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Также санврач отметил, что при имеющейся мощности лабораторной базы делать 50 000 исследований в сутки, в последнее время в Минздраве фиксируют уменьшение количества образцов на COVID-19 в лаборатории.

При этом в случае отказа забора образцов на исследование Ляшко посоветовал звонить на горячую линию 0 800 60 20 19.

"Своевременное выявление больного и изоляция больного с коронавирусной болезнью — это залог успешного преодоления эпидемии COVID-19", — добавил санитарный врач.

Ранее в Минздраве уточнили, какие симптомы чаще встречаются у больных COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 25 ноября 2020 года зафиксировано 13 882 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 661 858 человек, выздоровели — 307 778 человек, летальных исходов — 11 492, проведено ПЦР-тестов — 4 324 463.

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