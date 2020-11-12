Вакцинация от гриппа в разгар пандемии: надо ли, где и за сколько — все, что нужно знать

В Украине уже стартовал сезон гриппа — традиционно его начало попадает на середину осени. В связи с этим и ввиду эпидемии коронавируса, чьи симптомы можно легко спутать с гриппом, и последних данных о том, что прививки от гриппа могут уберечь уже заболевших Covid-19 от осложнений, сегодня остро стоит вопрос о вакцинации.

Delo.ua разобрались, какие вакцины есть в стране, можно ли прививаться в разгар эпидемии коронавируса, кому это показано, а также где и за сколько это удастся сделать.

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Какими штаммами гриппа будем болеть в этом году?

Согласно данным ВОЗ, в этом году наша страна может столкнуться с четырьмя штаммами гриппа: типа А — Guangdong-Maonan (H1N1) и Hong Kong (H3N2), типа В — Washington (B/Victoria lineage) и Phuket (B/Yamagata lineage). Среди них только с последним видом украинцы уже встречались ранее, другие же пока что у нас не циркулировали.

Какие симптомы гриппа, как его лечить и как отличить от Covid-19?

Симптомами грипп очень похож на коронавирус: ему так же характерны высокая температура тела, ломота в мышцах, головная боль и кашель. В то же время, инфекционист одной из киевских больниц Евгений Дубровский в комментарии "Новому времени" рассказал, что болезни протекают по-разному.

"В случае гриппа вся ситуация развивается очень быстро. Тяжелые и самые яркие симптомы мы видим в первый день. Это высоченная температура — до 39−40 градусов, боль и ломота во всем теле, сухой кашель. Но все эти симптомы очень мощные в первый, второй, третий день. У здорового человека до пятого-шестого дня симптомы слабеют", — отметил врач.

А вот в случае коронавируса происходит все наоборот: болезнь разгоняется постепенно: "В первый день может не быть вообще никаких симптомов, только слабость и ломота в теле. На второй-третий день может быть температура 37,1−37,2. А уже высокая температура и тяжелые проявления — в конце первой недели болезни".

Лечение при гриппе симптоматическое: больному необходимо обеспечить покой и обильное питье, при высокой температуре нужно принимать жаропонижающие.

Много ли людей уже заболели гриппом?

По статистике Центра общественного здоровья при Минздраве, в начале ноября в Украине еще никто не заразился гриппом, однако ОРВИ заболели почти 164 тысячи человек, из которых около 31% — дети до 17 лет.

В то же время, если судить по предыдущим эпидсезонам, всплеск заболеваемости гриппом ожидается в ближайшие несколько недель, а его пик придется на конец января — начало февраля. Стоит отметить, что в прошлом эпидемиологическом сезоне гриппом и ОРВИ в стране переболели 4,9 млн человек, при этом из них 71 человек умер.

Когда нужно привиться и кому это показано?

В Украине вакцинация от гриппа не входит в календарь прививок, а потому не обязательная. В то же время она рекомендуется людям из групп риска. В них входят медики, беременные, пожилые, дети и люди с хроническими заболеваниями — бронхиальной астмой, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также страдающие ожирением.

В ВОЗ советуют прививаться до начала эпидемического сезона, поскольку после вакцинации организм вырабатывает необходимые антитела примерно две недели. Однако сделать прививку можно и позже.

Можно ли прививаться в разгар эпидемии коронавируса?

Даже нужно. Это официальная позиция ВОЗ и многих других мировых здравоохранительных организаций. Так, в Центре по контролю и профилактике заболеваемости США заявляют, что это крайне необходимо для "снижения общего бремени респираторных заболеваний" во время пандемии. Там поясняют, что заболевшие гриппом создают дополнительную нагрузку на и так загруженную систему здравоохранения, а вакцинация может предотвратить заболевания, которые приводят к визитам к врачу и госпитализации.

Кроме того, ученые Флоридского университета в Гейнсвиле выяснили, что вакцинация от гриппа может создавать дополнительную защиту для заболевших коронавирусом. Согласно их исследованию, невакцинированные в течение последнего года от гриппа зараженные коронавирусом в 2,44 раза чаще попадали в больницу и в 3,29 раз чаще попадали в реанимацию, чем имеющие антитела от гриппа.

Развеивает страхи и инфекционист, медэксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в интервью "Детектор Медиа" — по ее словам, прививка от гриппа не может на некоторое время снизить иммунитет, вследствие чего человек станет уязвимее к коронавирусу: "Даже одновременно введя вакцины против 10 инфекционных заболеваний, ослабить иммунную систему невозможно".

Она добавляет, что прививка нужна даже тем, кто переболел гриппом. "Вакцины от гриппа дают защиту от трех или четырех штаммов гриппа, и даже уже переболев одним из штаммов, стоит получить защиту от других, которые могут циркулировать в этом сезоне", — говорит эксперт.

Станислава Гапонова, дитинолог и главный менеджер по инфекционному контролю медицинской сети "Добробут" в колонке на "Новом времени" добавляет, что вакцинация от гриппа может помочь в диагностике Covid-19.

"Например, если человек с симптомами острой респираторной вирусной инфекции пришел на прием к терапевту, но раньше вакцинировался от гриппа, мы можем сразу рассматривать другие варианты — и в первую очередь коронавирусную болезнь, что в свою очередь поможет более оперативно перейти к лечению", — говорит доктор.

Какие вакцины есть в Украине?

На сегодняшний день в Украину уже привезли 665 тысяч доз вакцин, что в принципе соответствует и даже превышает спрос прошлого года: тогда в страну поставили 500 тысяч доз, но вакцинировались только 238 тысяч человек.

В этот раз заказали 500 тысяч доз четырехвалентной (от четырех штаммов — Delo.ua) французской вакцины "Ваксигрипп Тетра", 45 тысяч доз трехвалентной нидерландской "Инфлювак и 120 тысяч трехвалентной и четырехвалентной доз южнокорейской вакцины "Джиси Флю". На данный момент госконтроль прошли все четыре вида вакцин.

Где можно привиться и сколько это стоит?

В Украине вакцинация от гриппа платная, бесплатно прививку получат только медики. Правда, у Центра общественного здоровья и Минздрава разная информация на этот счет: первые заявляют, что для врачей больниц первой волны Covid-19 поставят 16,8 тысяч доз вакцин, еще 40 тысяч за госсчет доставят для групп риска; в МОЗ же сообщали, что их распределят только для медиков.

Другим желающим нужно искать вакцину самостоятельно и покупать ее за свой счет. Цена дозы в украинских аптеках колеблется в рамках 250-600 грн. Стоит помнить, что вакцина требует определенной температуры хранения, а поэтому для перевозки ее к своему семейному врачу в довесок придется взять под залог или купить специальный термобокс — его цена около 150-200 грн.

Однако с этим вариантом не все так просто: если судить по данным популярного сервиса по поиску лекарств Tabletki.ua, на момент написания материала вакцин в аптеках не было по всей стране. Впрочем, как отмечают украинцы в соцсетях, найти дозу все же реально. Для этого необходимо мониторить тот же сайт Tabletki.ua или же обзванивать аптеки точечно — они закупают вакцины партиями и иногда просто не успевают обновить на сайтах информацию о запасах. При этом многие имеют возможность оформить предзаказ.

Второй вариант — сделать прививку в частной клинике. Это выйдет дороже, поскольку заплатить необходимо не только за вакцину, но и за саму инъекцию и консультацию терапевта перед этим. В среднем вакцинация от гриппа в коммерческих больницах стоит от 600 до 1300 грн. На момент написания материала запись на прививки в киевских клиниках велась на неделю-две вперед.

Если судить по информации в соцсетях и данным отдельных СМИ, в Украине наблюдается некоторый ажиотаж по поводу вакцин. В то же время, согласно официальной статистике, ситуация с прививками в стране не такая уж и критичная — в этом году доз закупили даже чуть больше, чем в прошлом (на 165 тысяч — Delo.ua), но привились от гриппа все еще малое количество народа.

Так, в последнюю неделю октября прошлого года прививки сделали 39 395 человек, а за аналогичный период этого года только 17 969. То же касается и первой недели ноября: если в 2019-м за это время вакцинировались 34 165 украинцев, то в 2020-м — всего 20 468.