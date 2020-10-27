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Не коронавирусом единым: в Украине ожидается эпидемия гриппа, началась вакцинация

К эпидсезону 2020-2021 годов в Украину поставлено 665 тысяч доз вакцины против гриппа

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Украине стартовала вакцинация от гриппа, в страну уже поставлено 665 тысяч доз соответствующей вакцины.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрав.

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"К эпидсезону 2020-2021 годов в Украину поставлено 665 тысяч доз вакцины против гриппа. В ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тысяч доз вакцины против гриппа для прививки медработников, которые работают с больными коронавирусной инфекцией", — сказал Ляшко.

По его словам, несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелому течению. Особенно это касается людей старшего возраста, беременных, лиц с хроническими болезнями, маленьких детей.

"Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, которые оказывают помощь пациентам и реализуют меры борьбы с COVID-19", — отметил Ляшко.

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Он уточнил, что к эпидсезону 2020-2021 годов в Украину поставлено 500 тысяч доз вакцины "Ваксигрипп Тетра" (производитель — "Санофи Пастер", Франция, четырехвалентная); 45 тысяч доз вакцины "Инфлювак ("Абботт Биолоджикалз Б.В.", Нидерланды, трехвалентная); 120 тысяч доз вакцины "Джиси Флю" ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея, трехвалентная).

При этом в Минздраве напомнили, что в прошлом эпидсезоне в Украине вакцинировались 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составила 10,5%.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения за бюджетные деньги планировало закупить 1,41 млн доз вакцин против гриппа для прививки лиц, относящихся к группам риска.

Напомним, в зимний сезон 2019 — 2020 годов в Украине прошла эпидемия гриппа. Так, на 3 января 2020 года с диагнозом грипп было госпитализировано 53 тысячи 527 человек. Из них 79% — дети.

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