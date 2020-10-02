В Минздраве рассказали, какие вакцины от гриппа можно уже купить в Украине

Вакцины от гриппа уже появились в аптеках Украины. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечают в ЦОЗ, первая партия (30 360 доз) трехвалентной вакцины "Джис Флю" (Южная Корея) прошла лабораторный контроль и отныне доступна в продаже.

Кроме этого, в Украину уже завезли 45 тысяч доз трехвалентной вакцины "Инфлювак" (Нидерланды). После лабораторного контроля она поступит в продажу.

Четырехвалентная вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франция) будет в продаже ориентировочно через две недели.

Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этом эпидемиологическом сезоне, четырехвалентная — от четырех.

В ЦОЗ напоминают, что грипп — это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Лучшая профилактика гриппа — это ежегодная вакцинация.

В прошлом эпидсезоне от осложнений гриппа в Украине умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых — дети до 17 лет.

В прошлом году в Украину было поставлено 500 тысяч доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составила 10,5%.

Напомним, в зимний сезон 2019 — 2020 годов в Украине прошла эпидемия гриппа. Так, на 3 января 2020 года с диагнозом грипп было госпитализировано 53 тысячи 527 человек. Из них 79% — дети.