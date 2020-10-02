Украина продолжает бить рекорды по COVID-19: за сутки зафиксировано 4633 новых случая

По состоянию на 09:00 2 октября в Украине зарегистрировано 217 661 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 4 261 летальный, 96 591 пациент выздоровел.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 4 633 новых случая, выздоровели при этом 2 193 пациента.

Всего проведено 2 337 942 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 6 452 случая;

Волынская область — 8 325 случаев;

Днепропетровская область — 6 422 случая;

Донецкая область — 3 650 случаев;

Житомирская область — 6 265 случаев;

Закарпатская область — 10 004 случая;

Запорожская область — 4 284 случая;

Ивано-Франковская область — 13 968 случаев;

Кировоградская область — 1 141 случай;

город Киев — 23 602 случая;

Киевская область — 9 428 случаев;

Львовская область — 20 826 случаев;

Луганская область — 1 140 случаев;

Николаевская область — 3 369 случаев;

Одесская область — 14 069 случаев;

Полтавская область — 2 512 случаев;

Ровенская область — 12 770 случаев;

Сумская область — 4 677 случаев;

Тернопольская область — 13 996 случаев;

Харковская область — 19 588 случаев;

Херсонская область — 1 250 случаев;

Хмельницкая область — 6 432 случая;

Черновицкая область — 14 787 случаев;

Черкасская область — 4 295 случаев;

Черниговская область — 4 409 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 2 октября в ЦОЗ поступило 4 856 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 284 500 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 09:00 1 октября в Украине зарегистрировано 213 028 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 193 летальных, а 94 398 пациентов выздоровели.