Украина продолжает бить рекорды по COVID-19: за сутки зафиксировано 4633 новых случая

По состоянию на 09:00 2 октября в Украине зарегистрировано 217 661 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 4 261 летальный, 96 591 пациент выздоровел.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 4 633 новых случая, выздоровели при этом 2 193 пациента.
Всего проведено 2 337 942 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 6 452 случая;
Волынская область — 8 325 случаев;
Днепропетровская область — 6 422 случая;
Донецкая область — 3 650 случаев;
Житомирская область — 6 265 случаев;
Закарпатская область — 10 004 случая;
Запорожская область — 4 284 случая;
Ивано-Франковская область — 13 968 случаев;
Кировоградская область — 1 141 случай;
город Киев — 23 602 случая;
Киевская область — 9 428 случаев;
Львовская область — 20 826 случаев;
Луганская область — 1 140 случаев;
Николаевская область — 3 369 случаев;
Одесская область — 14 069 случаев;
Полтавская область — 2 512 случаев;
Ровенская область — 12 770 случаев;
Сумская область — 4 677 случаев;
Тернопольская область — 13 996 случаев;
Харковская область — 19 588 случаев;
Херсонская область — 1 250 случаев;
Хмельницкая область — 6 432 случая;
Черновицкая область — 14 787 случаев;
Черкасская область — 4 295 случаев;
Черниговская область — 4 409 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 2 октября в ЦОЗ поступило 4 856 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 284 500 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 09:00 1 октября в Украине зарегистрировано 213 028 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 193 летальных, а 94 398 пациентов выздоровели.