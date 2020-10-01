Новый рекорд: за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 4 069 человек

По состоянию на 09:00 1 октября в Украине зарегистрировано 213 028 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 193 летальных, а 94 398 пациентов выздоровели.
Об этом со ссылкой на центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 4 069 новых случаев, выписаны из медучреждений 2 038 пациентов. Всего проведено 2 308 415 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 6308 случаев;
Волынская область — 8194 случая;
Днепропетровская область — 6088 случаев;
Донецкая область — 3557 случаев;
Житомирская область — 6088 случаев;
Закарпатская область — 9918 случаев;
Запоржская область — 4128 случаев;
Ивано-Франковская область — 13 837 случаев;
Кировоградская область — 1127 случаев;
Город Киев — 23155 случаев;
Киевская область — 9279 случаев;
Львовская область — 20 590 случаев;
Луганская область — 1091 случай;
Николаевская область — 3270 случаев;
Одесская область — 13 789 случаев;
Полтавская область — 2345 случаев;
Ровенская область — 12554 случаи;
Сумская область — 4435 случаев;
Тернопольская область — 13 767 случаев;
Харьковская область — 19 128 случаев;
Херсонская область — 1168 случаев;
Хмельницкая область — 6188 случаев;
Черновицкая область — 14 605 случаев;
Черкасская область — 4165 случаев;
Черниговская область — 4254 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 1 октября с ЦОЗ поступило 4 415 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 279 644 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 30 сентября, в Украине было 208 959 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 129 летальных, 92 360 пациентов выздоровели.