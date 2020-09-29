Пандемия стала одним из факторов развития фармацевтики в Украине

Примеры реализации оптимистического сценария уже имеются. Своеобразным катализатором позитивных процессов в отрасли становится пандемия.

"Пандемия COVID-19 и меры по ее сдерживанию являются едва ли не важнейшими факторами, определяющими нынешнее состояние и развитие фармацевтического рынка в Украине. Следствием происходящего стали реорганизация цепочек поставок, сокращение либо приостановление клинических исследований и диджитализация отрасли", — констатирует юрист киевского офиса международной юридической фирмы Baker McKenzie Ольга Святенькая.

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Вместе с тем в Baker McKenzie видят неплохие перспективы для дальнейшего развития украинской фармацевтики. "Несмотря на сложные экономические условия, фармацевтика остается привлекательной индустрией для инвестирования. Некоторые крупные фармкомпании рассматривают возможность укрепить присутствие в Украине. После существенного спада, связанного с распространением эпидемии и введением карантинных ограничений, фармрынок вошел в фазу роста в денежном выражении. В августе рынок продемонстрировал рост (+ 9,1%) в гривне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2020 года прогнозируется рост в гривне на уровне 4,5-6,3%", — отмечает партнер киевского офиса международной юридической фирмы Baker McKenzie Ольга Демьянюк.

По оценкам эксперта, возросли также шансы на определенное оживление в развитии отечественного фармацевтического производства. "Пандемия COVID-19 подчеркнула зависимость стран от импорта лекарств и сырья для их производства из Азии, что грозит дефицитом лекарств в случае ограничений экспорта активных фармацевтических ингредиентов из стран Азии или логистических сложностей, которые имели место в начале 2020 года. В результате некоторые страны, например, Франция и США, рассматривают возможность или уже приняли меры для того, чтобы укрепить собственные производственные мощности. Хотя у нас уже давно декларируется необходимость стимулирования отечественного производства, именно на фоне пандемии стало очевидным, насколько важно развивать производство качественных препаратов в Украине. Маловероятно, что пандемия в долгосрочной перспективе станет толчком к развитию фармацевтики в Украине, однако она может стать одним из факторов, способствующих ее развитию", — делает вывод Ольга Демьянюк.

Она также отмечает, что определенный рост в различных сегментах рынка возможен еще и за счет упрощения процедур регистрации лекарственных средств, закупаемых ГП "Медицинские закупки Украины", и легализации дистанционной торговли лекарствами, закон о которой был принят Верховной Радой 17 сентября 2020 года.

Данные официальной статистики подтверждают формирование в украинской фармацевтике позитивных инвестиционных трендов, отчетливо проявившихся в условиях пандемии. Фармацевтика ворвалась в эксклюзивную тройку отраслей украинской экономики, поток капитальных инвестиций в которые в 2020 году возрастает. По итогам первого полугодия притягивающими инвестиции, наряду с фармой, оказались также почтово-курьерская сфера и телекоммуникации. Остальные отрасли по сравнению с 2019 годом ушли в минус, а некоторые и вовсе недобрали по 70-80% поступлений от прошлогоднего уровня.

В отрасль за полгода пришло 1,2 млрд грн капитальных инвестиций

На этом фоне прирост капитальных инвестиций в производство основных фармацевтических продуктов и препаратов за январь-июнь 2020 года в размере 37% (против соответствующего периода предыдущего года) — это фантастический антипандемический результат. А обеспечило его практически удвоение притока инвестиций во втором, уже коронавирусном квартале года. Причем удвоение произошло как по отношению к показателю апреля-июня 2019-го, так и января-марта 2020-го. В итоге в отрасль за полгода пришло 1,2 млрд грн капитальных инвестиций, рапортует Госстат.

Более того, растет также доля прямых иностранных инвестиций в общем инвествливании в украинскую фармацевтику. Если по итогам 2019 года объем ПИИ не достигал и 30% от уровня капинвестиций в отрасль, то за первый квартал 2020-го уже превышал 60%. С такой динамикой иностранные инвестиции вскоре могут сравняться по объемам с капитальными вложениями. Столь сравнительно высоким интересом к отрасли со стороны иностранных инвесторов в украинской промышленности мог похвастаться в 2019 году только химпром, а в нынешнем году разве что коксохим.

Вместе с тем необходимо признать, что абсолютные показатели инвестиций в украинскую фарму пока еще низкие. Приток $9,2 млн прямых инвестиций за январь-март 2020 года в фармацевтику всей страны с населением около 40 млн — крайне мало в эпоху пандемии. К тому же иностранные инвесторы вкладываются не в акционерный капитал фармы, а преимущественно реинвестируют свои доходы в Украине. И такая картина, согласно сведениям НБУ, наблюдалась на протяжении четырех кварталов из последних пяти. В то же время потенциал отрасли по привлечению инвестиций намного выше нынешних реалий, утверждают эксперты.

Неплохие перспективы по привлечению инвестиций и дальнейшему развитию открываются сейчас и перед фармацевтикой в Европе. Согласно Исследованию инвестиционной привлекательности стран Европы, проведенному международной аудиторской компанией EY в июне 2020 года, медико-биологическая отрасль оказалась среди тех секторов европейской экономики, у которых больше всего шансов на реализацию инвестиционных проектов с привлечением ПИИ в условиях начавшейся пандемии. Фарма оказалась в группе отраслей с наименьшим риском отмены инвестпроектов с иностранными инвестициями из-за COVID-19. В сфере производства лекарственных средств и медицинского оборудования ситуация в Европе выглядит весьма обнадеживающе. Исследователи напоминают, что, согласно февральскому опросу, именно здравоохранение может оказаться одним из трех локомотивов развития европейской экономики на ближайшие годы (так считают 24% из более 500 опрошенных европейских компаний).

Чтобы уменьшить возможные потери из-за пандемии и быстрее восстановить экономику региона, необходимо, как считают в EY, уже сейчас находить новые источники государственного и частного финансирования, постепенно ослабляя зависимость от банковского сектора. Европа давно с завистью поглядывает на бурно развивающийся американский рынок венчурного капитала. Эксперты EY считают, что на волне происходящих сегодня перемен стоит задумать­ся о создании условий для его инвестирования в Европе.

В мире сейчас бум привлечения венчурных инвестиций в фармацевтику и биотехнологии

Действительно, роль венчурного капитала в инвестировании мировой фармацевтики в пандемийном 2020 году быстро возрастает. К такому выводу пришли авторы исследования Venture Pulse компании KPMG, посвященного анализу мировых тенденций в сфере венчурных инвестиций по итогам второго квартала 2020 года. В мире сейчас бум привлечения венчурных инвестиций в фармацевтику и биотехнологии, причем возрастает не только количество венчурных сделок, но и суммы вложенных средств. Доля фармы с биотехом в мировом венчурном капитале возросла за первую половину 2020-го приблизительно в полтора раза и достигла почти 15%. А на азиатском рынке и вовсе двукратная динамика фармацевтического сегмента в венчурном инвестировании по сравнению с 2019 годом.

При этом абсолютные объемы венчурного финансирования в мире, несмотря на пандемию, остаются высокими. За второй квартал 2020 года было заключено 4,5 тыс. венчурных сделок на $62,9 млрд, т. е. примерно на такую же сумму, как и в первом квартале, и лишь на 10% меньше уровня за аналогичный период предыдущего года. Лидер по объемам — США, но и Европа отличилась тысячей сделок на $10,1 млрд. И, как и во всем мире, доля европейской фармы с биотехом в венчурном финансировании растет: во втором квартале 2020 года она превысила отметку 10%, подсчитали в KPMG. А в топ-5 крупнейших венчурных проектов Европы в нынешнем году вошел, например, швейцарский проект Arvelle Therapeutics по коммерциализации южнокорейского лекарства от эпилепсии с финансированием в размере $207,8 млн. Среди инвесторов семь фондов, из которых три из Америки и два из Азии. Именно на эти регионы в первую очередь следует обратить внимание потенциальным украинским реципиентам инвестиций, считают эксперты, рекомендуя внимательнее присмотреться к опыту небольших, но преуспевающих в последнее время в сфере привлечения венчурных инвестиций, стран — Израиля, Ирландии и др.

Пока же главным источником финансирования украинских фармацевтических компаний остаются их собственные средства. Но даже в этих условиях им удается изыскивать ресурсы и успешно развиваться. Многочисленные примеры подобных инвестиций опубликованы в предыдущем выпуске "ТОП-100".