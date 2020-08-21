Фармацевтика стала одной из наиболее привлекательных отраслей в украинской экономике

На протяжении двух последних отчетных кварталов фармацевтика держится в группе явных лидеров по динамике капитальных инвестиций в украинской промышленности. В четвертом квартале 2019 года Госстат зафиксировал 72%-ный прирост капвложений в производство фармацевтических препаратов (выше показатель за этот период продемонстрировали только поставки энергоносителей).

А по итогам первого квартала нынешнего года отрасль и вовсе возглавила рейтинг секторов промышленности по индексу капитальных инвестиций. В фармацевтике их освоение сократилось за январь-март лишь на 11,6%, тогда как в других секторах падение достигало от 16% в химпроме до 74% в производстве кокса и нефтепереработке. Объем капитальных инвестиций, поступивших за первый квартал 2020 года в фармацевтику, составил 372 млн грн. К сожалению, из-за кризиса темпы вложения в отрасль снизились: на протяжении рекордных 2018-2019 годов она осваивала в среднем по 607 млн "капитальных" гривен за квартал.

Темпы роста прямых инвестиций в украинскую фармацевтику на протяжении последних трех лет были еще выше: ежегодные поступления в отрасль удваивались. В 2019 году Нацбанк зафиксировал операций в сфере прямых фармацевтических инвестиций на рекордную сумму — $52,7 млн. В кризисном 2020 году фармацевтика оказалась одной из немногих сфер, куда прямые инвестиции все-таки продолжают поступать. Только за первый квартал нынешнего года в производство фармпрепаратов пришло $9,2 млн, что даже выше прошлогоднего графика поступлений. И это на фоне оттока прямых иностранных инвестиций из Украины, достигшего за первый квартал 2020 года, по информации НБУ, отметки в $1,55 млрд.

Инвестиционную привлекательность украинской экономики может улучшить принятие в ближайшем будущем закона о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями, проект которого был принят в первом чтении Верховной Радой 21 июля. Позитивный эффект он может оказать и на развитие фармацевтики в Украине, ведь этим законом предполагается поддерживать проекты, которые реализуются в том числе и в таких сферах, как перерабатывающая промышленность и охрана здоровья.

Принятие закона о поддержке инвестиций станет позитивным сигналом для развития всей отечественной экономики, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. По его мнению, этот закон должен оказать мультипликативный эффект на всю украинскую экономику. Однако сроки принятия документа неизвестны, и процесс может затянуться до конца нынешнего года, считают в ЕБА и Baker McKenzie. Да и далеко не любой проект в фармацевтике может рассчитывать на персональную "инвестиционную няню", ведь господдержка предполагается только для тех проектов, сумма инвестиций по которым превышает 30 млн евро и которые удовлетворяют ряду других требований. Поэтому фармацевтический бизнес склонен не преувеличивать значимость будущего закона и успешно развивается в рамках действующего законодательства.

По интенсивности инвестирования в развитие фармацевтика уже входит в группу лидеров в украинской экономике. В частности, по совокупным размерам прироста капитальных и прямых инвестиций на 1 грн реализованной продукции фармацевтика с показателем выше 10 инвестиционных копеек на протяжении 2019 года и первого квартала 2020-го уже заметно опережает, например, такие мощные отрасли промышленности, как металлургия, машиностроение и производство продуктов питания, напитков и табачных изделий. Но пока еще, по расчетам "ТОП-100", фармацевтика отстает от информационных технологий и телекоммуникаций.

Вместе с тем, по оценкам компании Top Lead, фармпроизводство не так давно уже догнало телеком по интенсивности инвестирования и вышло на второе место по уровню капитальных инвестиций на 1 грн добавленной стоимости в отрасли. Получая по 19 копеек инвестиций на каждую созданную гривню, фарминдустрия не смогла опередить, как подсчитали аналитики Top Lead, только пищевую промышленность.

Сами компании тоже регулярно рапортуют о серьезных инвестициях в развитие производства. "Фармак", к примеру, сообщает о 714 млн грн капитальных инвестиций за 2019 год, что на 14,5% превышает объем предыдущего года. В планах компании вложить 1,2 млрд грн и запустить в конце 2020 года новое производство. Biopharma запланировала инвестировать $7 млн в строительство нового офисно-лабораторного комплекса, которое предполагают начать осенью 2020 года. Возрос на 137 млн грн по итогам 2019 года объем незавершенных капитальных инвестиций и у Борщаговского химико-фармацевтического завода, который недавно тоже заявлял о намерении развивать и реконструировать свое производство.

Продолжают компании также инвестировать и в исследования. Например, "Фармак" ежегодно инвестирует в научные разработки и исследования более $15 млн. В итоге за пять последних лет инвестиции компании в научно-технический комплекс, производственное оборудование и исследовательскую деятельность достигли 3,4 млрд грн. Недавно "Фармак" увеличил свой бюджет на R&D с 350 млн грн до 400 млн грн, заявляя, что это инвестиции в будущее.

Инвестиционную привлекательность украинской экономики может улучшить принятие в ближайшем будущем закона о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями

Не повлияла пандемия на процесс разработки новых продуктов и в "Дарнице". В первом полугодии компания представила шесть новых наименований лекарственных средств. До конца года здесь планируют зарегистрировать 11 новых продуктов (27 SKU). Это препараты, предназначенные для лечения болезней нервной системы, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Ежегодно в исследования и разработку новых лекарств "Дарница" вкладывает более 10% валового дохода, отмечают в компании.

"Одной из стратегических целей "Дарницы" является лидерство в производстве сложных генерических препаратов. В текущем портфеле наших разработок содержится более 60 проектов, которые мы планируем зарегистрировать в Украине до 2023 года. Это результат собственной разработки и кооперации с международными компаниями", — уточнили в пресс-службе предприятия и добавили, что в ближайших планах по достижению второй стратегической цели — полной диджитализации компании — усовершенствование системы управления запасами (WMS) для ускорения процессов и увеличения эффективности собственной складской логистики.

Следствием роста инвестиций в фармацевтической индустрии и благоприятной рыночной конъюнктуры являются высокие производственные показатели отрасли. Так, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов за 2019 год в Украине вырос на 3,7%, а за первые пять месяцев нынешнего года еще на 6,7% (против аналогичных предыдущих периодов). За январь-май объем реализации фармпродукции, по данным Госстата, достиг отметки 14,4 млрд грн, а за год показатель вырос на 0,3 млрд грн. При этом производство в натуральном исчислении, например, витаминных препаратов за первое полугодие возросло на 44,7%, ваты и марли — на 19,3%, лекарственных препаратов с содержанием антибиотиков — на 16,4%. Фармацевтика — одна из немногих отраслей, за счет которой сдерживается ухудшение показателей всей промышленности в нынешнем году, заявляют в НБУ.

В итоге фармацевтическому бизнесу сейчас, несмотря на кризис, удается демонстрировать прибыльную деятельность. Более того, фармацевтика в первом квартале оказалась самой рентабельной отраслью в украинской промышленности. Доля промышленных предприятий, которые завершили квартал с прибылью, тоже самая высокая именно в фармацевтике: 72% средних и крупных компаний вышли на прибыльность, в то время как подавляющее большинство других отраслей ушли в зону убыточности, опустив средний уровень убыточности по промышленности до отметки 8,5%. При этом рентабельность непосредственно операционной деятельности фармкомпаний оказалась еще выше. Согласно официальным статданным, она достигла 17,4%. Лучшего показателя добилась только добывающая промышленность. В итоге суммарная чистая прибыль средних и крупных предприятий в сфере производства фармацевтических препаратов в первом квартале 2020 года, по подсчетам Госстата, составила 675 млн грн. И прогнозы на итоги года в целом по отрасли вполне оптимистичные.

Фармацевтика развивается по тому же сценарию, что и IT-индустрия, считает председатель совета директоров компании "Дарница" Дмитрий Шимкив. Первая имеет такие же темпы роста и перспективы, как и вторая в середине 90-х годов. Фарма — это новая IT. Сейчас в украинской фармацевтике одним работником создается в 2 раза больше добавленной стоимости, чем в IT, и в 4 раза больше, чем в металлургии, отмечает эксперт. По его подсчетам, эти показатели составляют сейчас 1610, 840 и 370 тысяч грн соответственно. Кстати, "Дарница" увеличила в 2019 году свою прибыль на 30%, до 120 млн грн. А чистая прибыль Борщаговского химико-фармацевтического завода возросла за прошлый год более чем в два раза, превысив 194 млн грн.

Крупнейшие налогоплательщики фармацевтической отрасли за 2019 год

Компания является лидером фармацевтического рынка с долей 5,9%. Она ежегодно реинвестирует в развитие примерно 95% прибыли.

За последние пять лет инвестиции "Фармак" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

В 2019 году компания получила чистый доход от реализации продукции в размере 3,3 млрд грн, что на 10,3% больше, чем в 2018-м. Чистая прибыль выросла на 30%. Около 10% дохода "Дарница" направила в проекты по цифровому преобразованию компании и на разработку новых лекарственных средств.

За 2019 год продажи компании в Украине достигли 2 млрд грн. На июнь 2020 года ACINO занимает 2,9% фармацевтического рынка Украины. Доля рецептурных препаратов в портфеле компании составляет 75%. За последние четыре года компания инвестировала в развитие более 14 млн евро.

В 2019 году заводу удалось увеличить чистую прибыль в 2,2 раза, до 194 млн грн, выручка составила 1,5 млрд грн. В прошлом году БХФЗ присоединился к программе пилотных проектов по 2D-кодировке (система контроля и предотвращения фальсификации) лекарственных средств. Всего в программе задействовано 12 предприятий.

Для борьбы с коронавирусом компания открыла программу финансирования в размере 12 млн грн. Программа включает помощь медицинским учреждениям, а также профилактику и борьбу с болезнью, предоставление лекарственных средств и поддержку работников системы здравоохранения.