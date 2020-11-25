Кабмин рассматривает возможность жесткого карантина на зимние праздники

Кабинет министров рассматривает возможность введения в Украине жесткого карантина на период новогодних праздников. Об этом сказал в ходе заседания правительства 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям, включая введение карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в "оранжевой" зоне, действует карантин выходного дня, и это взвешенная альтернатива карантину выходного дня", — отметил он.

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При этом премьер отметил стабилизацию ситуации с госпитализацией больных Covid-19, что произошло, по его словам, именно благодаря действию карантина выходного дня и уменьшению мобильности населения.

"И по количеству занятых койкомест, и по количеству заболевших у нас фактически вторая неделя пошла, как стабилизировалось количество больных, занимающих койкоместа в больницах, на уровне 27–28 тысяч. Мы не движемся вверх, не пересекаем отметку в 30 тысяч", — подчеркнул премьер.

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В правительстве прогнозируют, что на "плато" по заболеваемости коронавирусной инфекцией Украина должна выйти в начале декабря.

Напомним, накануне министр культуры Александр Ткаченко предложил ввести в Украине жесткий карантин на две недели новогодних праздников.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что принимаемые властями карантинные меры позволяют сдерживать рост заболеваемости Covid-19 в Украине.

При этом 17 ноября Шмыгаль заявил, что правительство намерено ужесточить карантинный режим в стране, если введение карантина выходного дня не покажет результативного влияния на заболеваемость Covid-19. Уже 21 ноября он заявил, что вариант полного локдауна обсуждается.