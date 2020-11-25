Кабмин возобновил до конца года выплату предпринимателям помощи на детей до 10 лет

Кабинет министров возобновил на период с 1 ноября до 31 декабря текущего года выплату помощи на детей для физических лиц-предпринимателей, а также продлил выплату данной помощи без подачи нового заявления для лиц, получавших ее в мае-августе. Такое решение правительство приняло на заседании 25 ноября.

Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, общее финансирование по этой программе до конца года составит 1 млрд грн.

Оно будет осуществляться из фонда по борьбе с Covid-19. Выплаты предусмотрены в размере прожиточного минимума, установленного на детей соответствующих возрастных групп.

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"Когда в семье предпринимателя есть дети в возрасте до 10 лет, государство будет помогать с их обеспечением. Будет выплачено около 2 тысяч грн на каждого ребенка", — отметил премьер.

Напомним, 22 апреля Кабмин ввел до 1 сентября выплату помощи на детей ФЛП, работающих по упрощенной системе налогообложения и относящихся к первой и второй группам плательщиков единого налога.

Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский пообещал раздать по 8 тысяч грн всем пострадавшим от карантина выходного дня.