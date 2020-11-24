"Это лучше, чем неопределенность": Ткаченко инициирует новогодний локдаун на две недели

Министр культуры Александр Ткаченко предлагает ввести в Украине жесткий карантин на две недели новогодних праздников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

При этом чиновник признает, что предприятия его сферы ждут, что после ближайших выходных карантин выходного дня на следующие недели продлеваться не будет.

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"По озвученному на данный момент плану Минздрава, нас ждет пока что последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме, и о малом и среднем бизнесе", — отметил он.

В то же время Ткаченко констатировал неопределенность вокруг динамики заболеваемости Covid-19 в стране и дальнейших карантинных мер в связи с этим.

"Последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось. Но вопрос, что нас ожидает завтра, остается открытым. Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцы должны заранее знать, чего им ожидать. Растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику", — подчеркнул министр.

По его словам в такой ситуации было бы уместнее ввести в стране полный локдаун на период праздников.

"Мое личное мнение — лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн", — заявил Ткаченко.

Напомним, президент Владимир Зеленский накануне заявил, что принимаемые властями карантинные меры позволяют сдерживать рост заболеваемости Covid-19 в Украине.

При этом 17 ноября премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство намерено ужесточить карантинный режим в стране, если введение карантина выходного дня не покажет результативного влияния на заболеваемость Covid-19. Уже 21 ноября он заявил, что обсуждается вариант полного локдауна.