Политика 7 минут назад

"Это лучше, чем неопределенность": Ткаченко инициирует новогодний локдаун на две недели

Министр считает такую меру более уместной, но при условии помощи Кабмином страдающему бизнесу

Александр Ткаченко. Фото: пресс-служба Минкульта Александр Ткаченко. Фото: пресс-служба Минкульта
Александр Ткаченко. Фото: пресс-служба Минкульта

Министр культуры Александр Ткаченко предлагает ввести в Украине жесткий карантин на две недели новогодних праздников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

При этом чиновник признает, что предприятия его сферы ждут, что после ближайших выходных карантин выходного дня на следующие недели продлеваться не будет.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"По озвученному на данный момент плану Минздрава, нас ждет пока что последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме, и о малом и среднем бизнесе", — отметил он.

В то же время Ткаченко констатировал неопределенность вокруг динамики заболеваемости Covid-19 в стране и дальнейших карантинных мер в связи с этим.

Читайте также:
Второй локдаун украинская экономика перенесет гораздо легче — Милованов

"Последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось. Но вопрос, что нас ожидает завтра, остается открытым. Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцы должны заранее знать, чего им ожидать. Растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику", — подчеркнул министр.

По его словам в такой ситуации было бы уместнее ввести в стране полный локдаун на период праздников.

"Мое личное мнение — лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн", — заявил Ткаченко.

Напомним, президент Владимир Зеленский накануне заявил, что принимаемые властями карантинные меры позволяют сдерживать рост заболеваемости Covid-19 в Украине.

При этом 17 ноября премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство намерено ужесточить карантинный режим в стране, если введение карантина выходного дня не покажет результативного влияния на заболеваемость Covid-19. Уже 21 ноября он заявил, что обсуждается вариант полного локдауна.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине за сутки около 12 300 заражений коронавирусом, выздоровели почти 8 300 человек
В Украине за сутки около 12 300 заражений коронавирусом, выздоровели почти 8 300 человек
Второй локдаун украинская экономика перенесет гораздо легче — Милованов
Второй локдаун украинская экономика перенесет гораздо легче — Милованов
Виктор Березенко: Институт когнитивного моделирования сделал коронакризис своим трамплином
Виктор Березенко: Институт когнитивного моделирования сделал коронакризис своим трамплином
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве полиция и Нацгвардия оцепили посольство США

  3. Глава патрульной полиции испытал на себе электрошокер, который раздадут патрульным (ВИДЕО)

  4. Дорогу к Николаевскому порту сделали полностью бетонной (ФОТО, ВИДЕО)

  5. Второй локдаун украинская экономика перенесет гораздо легче — Милованов

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...