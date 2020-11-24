Экономика 30 минут назад

Второй локдаун украинская экономика перенесет гораздо легче — Милованов

В Офисе президента не хотят полного локдауна — ограничения могут затронуть только определенные отрасли

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

В случае введения повторного жесткого карантина украинская экономика потеряет в три раза меньше, чем во время весеннего локдауна.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов в эфире телеканала ICTV.

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По его словам, второй локдаун в стране будет легче переноситься, поскольку за это время экономика адаптировалась к условиям карантина.

"Интересует, если очень упрощенно, первое — жизни людей. Второе — влияние на экономику. На днях будет у нас пресс-релиз исследования, если мы введем жесткий карантин, насколько он ударит по экономике, сколько процентов ВВП, если жаргоном говорить, часть экономики, которую мы дополнительно потеряем. Скажу, что в три раза меньше, чем было весной. Потому что модели показывают, что украинская экономика адаптировалась", — заявил Милованов.

Вместе с тем, по его словам, вряд ли будет введен новый полный локдаун.

"Нам не нужно закрывать всю экономику. Нам нужно ограничивать определенные типы бизнеса, где люди одновременно могут заразиться", — отметил советник руководителя ОП.

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При этом он добавил, что ограничения могут затронуть только определенные отрасли.

Ранее Тимофей Милованов заявил, что транша МВФ для Украины до конца 2020 года не будет, однако страна может получить заимствования у других структур.

Как сообщалось, в Кабинете министров сейчас обсуждается введение более жесткого карантина в Украине, однако ни одной конкретной даты пока нет. В правительстве будут ориентироваться на эффект карантина выходного дня.

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