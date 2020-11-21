"Тогда умрут от голода", — Гороховский раскритиковал власти за планы ввести полный локдаун

Введение полного локдауна в декабре не поможет в остановке эпидемии коронавируса, но зато поможет добить маленькие предприятия.

Такое мнение в комментарии delo.ua на Business Wisdom Summit 20 ноября высказал сооснователь Monobank Олег Гороховский.

"Я не верю в то, что мы можем добиться эффективного выполнения тех предписаний, которые предписываем. Это и из бизнеса понятно, что если ты не можешь контролировать — не предписывай. Потому что сказать "Сидите дома" и не контролировать это, или когда кто-то сидит дома, а кто-то подпольно ходит в "Велюр", то оно так не работает", — считает Гороховский.

По его словам, будучи недавно в Вене, он увидел, что там действительно дисциплинированно подходят к карантину: и сами жители ответственно относятся к ограничениям, и власти при этом осуществляют жесткий контроль за их выполнением.

В Украине же, по его мнению, добиться полного выполнения карантина власти не могут, а потому и вводить тогда его не нужно.

Читайте также: "Убивать бизнес человечнее, чем убивать людей", — нардеп от "Слуги народа" о карантине

"Если все спрячутся на 14 дней и не будут вообще выходить на улицы, то, скорее всего, это поможет, и в стране пропадет вирус. Но мы таким путем этого добиться не можем, потому что людям нужно ходить за продуктами, нужно лечиться, нужно работать и реализовывать свои какие-то естественные потребности, выходить в парк погулять и так далее. И вот эта ситуация у нас не контролируемая, поэтому, я считаю, что локдаун не эффективен будет. И, следовательно, лучше его и не делать, потому что маленькие предприятия это добьет — пропадут клиенты, и людям станет хуже — они умрут тогда не от болезни, а от голода. И еще неизвестно, что лучше. Потому что у болезни 0,5% смертности, а от голода умирают больше", — заявил Олег Гороховский.

По его словам, если уж и вводить локдаун, то только такой, в рамках которого на 14 дней закроются все — и бизнес, и "приближенные рестораны", и все люди дома. "Ну, собственно, что показывал и Китай. В Ухани, из которого это все пошло, они ж победили это именно таким способом — они закрылись и просидели дома 14 дней", — резюмировал сооснователь Monobank.

Напомним, как ранее сообщалось, в Министерстве внутренних дел Украины посчитали карантин выходного дня полумерой и выступили за введение в стране полного локдауна на 3 недели. Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Так, при пессимистическом сценарии локдаун на две недели введут 10-15 декабря, при оптимистическом — 20-25 декабря.