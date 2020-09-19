Глава Минздрава пояснил, что делать при появлении симптомов COVID-19

В Украине определен четкий алгоритм действий при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19, который не предусматривает личного обращения больных в медицинские учреждения.

Об этом 19 сентября рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге, передает пресс-служба Минздрава.

"Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, необходимо позвонить семейному врачу. Ни один наш стандарт не предусматривает, что больной должен самостоятельно ехать в поликлинику и стоять там в очередях. Более того, специалисты не советуют это делать", — заявил глава Минздрава.

Степанов пояснил, что именно семейный врач определяет необходимость госпитализации в ходе телефонного опроса больного, который должен направить к пациенту мобильную бригаду для проведения ПЦР-тестирования (ПЦР — полимеразная цепная реакция — Delo.ua).

"Решение по лечению в условиях стационара принимается в зависимости от течения болезни. Больным с легким течением госпитализация не требуется, его состояние должно мониторить семейный врач. В случае ухудшения об этом обязательно нужно рассказать семейному врачу, или позвонить 103", — подчеркнул министр.

Степанов добавил, что только 20-25% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации. У остальных болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины обновило национальный протокол оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, который обязателен для выполнения всеми медработниками.

Напомним, по состоянию на 09:00 19 сентября в Украине зарегистрировано 172 712 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 516 летальных, а 76754 пациента выздоровели.