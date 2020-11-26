Раде предлагают ввести ряд послаблений для бизнеса в условиях карантина

29 депутатов Верховной Рады (в подавляющем большинстве из фракции "Слуга народа") предлагают парламенту внести ряд изменений в законодательство относительно поддержки бизнеса в период карантина из-за заболеваемости Covid-19. Соответствующий законопроект №4421 они внесли 25 ноября.

В частности, предлагается расширить на весь период карантина мораторий на проверки бизнеса во время карантина, прописав запрет камеральных проверок и встречных сверок.

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Также депутаты хотят отменить взимание военного сбора на три месяца, начиная с первого числа месяца принятия закона в случае его принятия.

Помимо этого, предусматривается запрет на изменение размера налога на добавленную стоимость в течение года, начиная с первого числа месяца, когда будет принят закон.

Отдельно предусмотрены послабления для компаний, работающих в сферах общественного питания, развлечений, заведений культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.

Для них предлагается на три месяца уменьшить ставку единого соцвзноса до 11%, освободить их от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение хозяйственных обязательств и от санкций за это, а также запретить лишать их лицензий на торговлю алкоголем и табачными изделиями в случае неуплаты соответствующих платежей.

Согласно пояснительной записке к документу, он создавался совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией, Союзом защиты предпринимательства, Союзом кинотеатров Украины, Ассоциацией ресторанного бизнеса, Ассоциацией отельных объединений и отелей и еще рядом других отраслевых объединений.

Отметим, что в Киевской школе экономики смоделировали, что если сейчас ввести карантин образца весны 2020 года, то годовой ВВП Украины упадет не на прогнозируемые сейчас 5,1%, а уже на 5,4%.