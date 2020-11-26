Экономика 50 минут назад

Введение жесткого карантина приведет к падению ВВП на 5,4% вместо 5,1% — КШЭ

Моделирование КШЭ показало, что бизнесу и населению в случае локдауна понадобится помощь на 23 млрд грн

Введение жесткого карантина приведет к падению ВВП на 5,4% вместо 5,1% — КШЭ Введение жесткого карантина приведет к падению ВВП на 5,4% вместо 5,1% — КШЭ

В Киевской школе экономики отмечают, что если сейчас ввести карантин образца весны 2020 года, то в течение одного месяца Украина потеряет 0,3 процентных пункта ВВП. Об этом говорится в сообщении учебного центра.

При этом, исходя из опубликованного школой дайджеста анализа влияния карантина на экономику, падение ВВП в таком случае составит в текущем году 5,4% (и соответственно 5,1%, если карантинные ограничения останутся на нынешнем уровне).

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Моделирование КШЭ показало, что в целом при повторении формата ограничений, близкого к весеннему карантину, потребности в финансовой помощи бизнеса и населению составят примерно 23 млрд грн. В то же время экономические потери там считают незначительными по сравнению с выгодами от спасения здоровья и жизни граждан.

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В свою очередь, в случае продолжения карантина выходного дня до конца года это приведет к потере 0,14 процентных пунктов ВВП.

В учреждении отмечают, что расходы государства, включавшие поддержку пенсионеров, во время весеннего карантина составили 33,4 млрд грн, однако в случае усиления карантинных мероприятий поддержка бизнеса и людей потребует дополнительного финансирования.

Пакет поддержки в случае усиления карантина, по мнению КШЭ, может дублировать весенний пакет — отмена на месяц ЕСВ для физлиц-предпринимателей, выплаты ФЛП на детей, субсидии на услуги ЖКХ в декабре-январе, отмена налога на имущество на месяц, а также расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для поддержки собственно бизнеса.

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"Получить средства на поддержку экономики можно несколькими способами: внешние заимствования; перенаправление средств, выделенных на капитальные расходы бюджета — приостановление строительства инфраструктуры, в том числе дорог, а также использование еще не потраченных средств фонда по борьбе с Covid-19", — отмечается в сообщении.

Глава КШЭ Тимофей Милованов при этом подчеркнул, что при прогнозировании КШЭ применялась только официальные данные и математическая модель, но не инсайдерская информация, которая может быть доступной ему в связи с недавним назначением советником главы Офиса президента.

Напомним, в мае в КШЭ подсчитали, что от весеннего локдауна Украина потеряла 50 млрд долларов.

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