Правительство продолжило действие льготных цен на газ, тепло и электроэнергию для населения

26 апреля Кабинет Министров Украины принял решение о продлении действия льготных цен на газ, тепло и электроэнергию для бытовых потребителей.

Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль.

"В этом месяце мы утвердили постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета", - заявил Шмигаль.

Кроме того, на заседании правительство, по представлению Министерства энергетики, приняло решение о сохранении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2 грн 64 коп. за киловатт-час.

"Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии будет продлено до 31 мая", – подчеркнул премьер.

Согласно предварительному решению правительства, ПСО и соответствующая цена действовали до 30 апреля 2024 года. Следовательно, льготный тариф продлен на месяц.

В Минэнергетики отметили, что прошлогоднее повышение цены на электроэнергию году позволило энергетикам осуществить ремонты на объектах после вражеских атак и добавить в энергосистему более 3 ГВт. Это, в частности, позволило пройти зиму без отключений потребителей.

Шмигаль добавил, что ситуация в энергетике остается сложной. Несмотря на ремонт 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, поэтому "Укрэнерго" четвертый день подряд было вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы.

"Масштабные повреждения, которые нанесла Россия за последнее время, невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев. Мы работаем над альтернативами: устанавливаем мини-ТЭЦ в разных городах, усиливаем энергосистему из-за ее децентрализации. Также призываю украинцев бережно использовать электроэнергию. Помогите нашим энергетикам, помогите нашей энергосистеме", - подчеркнул он.

Добавим, в интервью Вloomberg министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что по предварительным оценкам они составляют не менее 26 миллионов долларов.

Он не исключил повышения тарифа на электроэнергию для населения и отметил, что правительство изучает разные варианты финансирования ремонта своих энергообъектов.

"Сегодня ситуация еще более сложная по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", - сказал он.

Изменятся ли платежки за коммунальные услуги

Несколько дней назад в "Нафтогазе" решили, что до 30 апреля 2025 года бытовые потребители газа, которые являются клиентами ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", будут платить за "голубое топливо" 7,96 грн за кубометр.

По прогнозам экспертов, тарифы на электроэнергию для бизнеса в 2024 году могут вырасти до 20% по сравнению с 2023 годом. Главными факторами, которые могут вызвать рост, будут обстрелы критической инфраструктуры, а также инфляция и девальвация гривны.

Тарифы на водоснабжение и водоотвод также остались без изменений, хотя попытки пересмотреть тарифы были. В конце июня 2023 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду в среднем на 32% в зависимости от региона. Этому решению предшествовало обращение к регулятору коммунальных предприятий, предоставляющих услуги по водоснабжению, с просьбой повысить тарифы хотя бы на треть.

Однако в ситуацию вмешался президент Владимир Зеленский назвал это решение "позорным, непрофессиональным и не согласованным с правительством", после чего регулятор отменил предварительное решение и больше не возвращался к вопросу повышения тарифов на воду.