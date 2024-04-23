"Нафтогаз" определился с ценой газа для населения: каким будет тариф

До 30 апреля 2025 года бытовые потребители газа, являющиеся клиентами ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", будут платить за "голубое топливо" 7,96 грн за кубометр.

Об этом сообщает Группа "Нафтогаз".

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксованный" еще на год, руководствуясь действующим мораторием на поднятие цен. Кубометр газа для клиентов компании и дальше будет стоить 7,96 грн (с НДС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ГК "Нафтогаз Украины" обеспечивает газом 12,4 млн. украинских домохозяйств в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный". Период действия тарифа – с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно.

"Нафтогаз действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев", - прокомментировал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Как изменятся платежи за коммунальные услуги

Тарифы на газ и тепло в 2024 году остаются прежними из - за действия моратория на повышение этих тарифов до конца военного положения. Поэтому украинцы будут платить за "голубое топливо" фиксированный тариф, озвученный "Нафтогазом".

Тарифы на водоснабжение и водоотвод также остались без изменений, хотя попытки пересмотреть тарифы были. В конце июня 2023 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду в среднем на 32% в зависимости от региона. Этому решению предшествовало обращение к регулятору коммунальных предприятий, предоставляющих услуги по водоснабжению, с просьбой повысить тарифы хотя бы на треть.

Однако в ситуацию вмешался президент Владимир Зеленский . Он назвал это решение "позорным, непрофессиональным и не согласованным с правительством" , после чего регулятор отменил предварительное решение и больше не возвращался к вопросу повышения тарифов на воду.

Правительство отменило мораторий на отключение коммунальных услуг

Напомним, 9 января Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскания задолженности по ЖКУ населению в случае неуплаты.

Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме.

Добавим, что мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.