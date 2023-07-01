"Мягко говоря, позорное решение": Зеленский возмущен повышением тарифов на воду

Президент Владимир Зеленский возмущен решением Нацкомиссии по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод с 1 июля.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, записанном на фоне Ровенской атомной электростанции после проведения там заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"Мягко говоря, позорное решение, непрофессиональное и не согласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения. Правительству поручено представить ответные решения. Они будут", - заявил президент.

Напомним, что ранее в субботу премьер-министр Денис Шмыгаль, тоже принявший участие в заседании Ставки на РАЭС, назвал повышение тарифов на воду неприемлемым решением, также заявив, что оно не было согласовано с правительством.

Возмутился по этому поводу и министр энергетики Герман Галущенко. Ныне ему поручено "провести дополнительные консультации" с НКРЭКУ относительно возможности пересмотра повышения тарифов.

29 июня регулятор поднял тарифы на воду на 2023 год для 34 предприятий-поставщиков в среднем на треть, однако оставил их неизменными в Харькове, Николаеве и Херсоне, которые значительно пострадали во время российского военного вторжения.

Перед этим коммунальные предприятия, предоставляющие услуги водоснабжения и водоотвода, призывали НКРЭКУ повысить тарифы хотя бы на треть с июля, поскольку не хотят больше терпеть значительные убытки от работы по действующим тарифам, уже не соответствующим экономическим реалиям. При этом они указывали, что повышение тарифов было согласовано еще в декабре 2022 года, однако так и не произошло.