"М'яко кажучи, ганебне рішення": Зеленський обурений підвищенням тарифів на воду

Президент Володимир Зеленський обурений рішенням Нацкомісії з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення з 1 липня.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, записаному на фоні Рівненської атомній електростанції після проведення там засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"М'яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне і не погоджене з урядом. Ми не можемо й не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть", - заявив президент.

Нагадаємо, що раніше в суботу прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який також взяв участь у засіданні Ставки на РАЕС, назвав підвищення тарифів на воду неприйнятним рішенням, також заявивши, що воно не було погоджене з урядом.

Обурився з цього приводу і міністр енергетики Герман Галущенко. Йому наразі доручено "провести додаткові консультації" з НКРЕКП щодо можливості перегляду підвищення тарифів.

29 червня регулятор підняв тарифи на воду для на 2023 рік для 34 підприємств-постачальників в середньому на третину, однак залишив їх незмінними у Харкові, Миколаєві та Херсоні, які значно постраждали під час російського військового вторгнення.

Перед цим комунальні підприємства, які надають послуги водопостачання та водовідведення, закликали НКРЕКП підвищити тарифи хоча б на третину з липня, бо не хочуть більше терпіти значні збитки від роботи за чинними тарифами, що вже не відповідають економічним реаліям. При цьому вони вказували, що підвищення тарифів було погоджено ще в грудні 2022 року, але так і не відбулося.