Шмигаль назвав неприйнятним рішення про підняття тарифів на воду. В Міненерго теж обурені

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру енергетики Герману Галущенку та Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури провести додаткові консультації з Нацкомісією з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг щодо можливості перегляду підвищення тарифів на воду.

Як заявив очільник уряду в своєму Telegram-каналі, рішення про підняття водоканалам тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення не були узгодженні з урядом та є неприйнятними. За його словами, під час війни треба діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення.

"Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з урядом. Ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою уряду", - підкреслив Шмигаль.

В свою чергу, Галущенко заявив, що рішення НКРЕКП про підняття тарифів на водопостачання для населення "є необгрунтованим та не відповідає умовам військового часу". За його словами, це чутливе для суспільства питання не обговорювалося з Міненерго та іншими представниками уряду.

Міністр зазначив, що це "далеко не перше рішення, яке ухвалюється комісією без належного обговорення". Як приклад він навів нещодавне рішення про перегляд граничних цін (прайс-кепів) на ринку електроенергії.

"Пропозиція про новий рівень прайс-кепів, що була озвучена з голосу одним із членів комісії та потім ухвалена, принципово відрізняється від попередньої пропозиції, яка була предметом публічного обговорення із залученням ключових енергокомпаній країни", - заявили у профільному відомстві.

Очільник Міненерго підкреслив, що на Україну чекає надскладний опалювальний сезон, зараз реалізується наймасштабніша ремонтна кампанія в енергосекторі за часи незалежності, і тому кожне рішення будь-якого державного органу має допомагати енергокомпаніям якнайшвидше відновитись після безпрецедентних російських атак та якнайкраще підготуватись до наступної зими.

Міністр також нагадав, що напередодні президент Володимир Зеленский підписав закон, що імплементує у національне законодавство Регламент ЄС №1227/2011 про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (REMIT) який встановлює нові високі стандарти в діяльності НКРЕКП, "проте подібні рішення комісії не відповідають таким стандартам".

Нагадаємо, що 29 червня комісія підняла тарифи на воду для на 2023 рік для 34 підприємств-постачальників, залишивши їх незмінними у Харкові, Миколаєві та Херсоні, які значно постраждали під час російського військового вторгнення.

Підкреслимо при цьому, що підвищення тарифів було погоджено ще в грудні 2022 року, але так і не відбулося. Нещодавно комунальні підприємства, які надають послуги водопостачання та водовідведення, закликали НКРЕКП все ж підвищити їх хоча б на третину з липня, бо не хочуть більше терпіти значні збитки від роботи за чинними тарифами, що вже не відповідають економічним реаліям.

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