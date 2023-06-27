НКРЕКП значно підвищила максимальні тарифи на електроенергію для бізнесу

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) встановила нові граничні ціни (прайскепи) на електроенергію для бізнесу. Відповідні зміни почнуть діяти з 30 червня. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

На ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку будуть три рівня прайскепів для часових слотів протягом доби.

Зазначається, що для нічного періоду (з 23:00 до 7:00), верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросте на 50% – з 2000 до 3000 грн/МВт·год.

Для денних годин (з 7:00 до 19:00) прайскеп підвищили на 25% – з 4000 до 5000 грн/МВт·год.

Водночас для вечірнього піку споживання електроенергії (з 19:00 до 23:00) гранична ціна буде більшою на 80% – 7200, а не 4000 грн/МВт·год, як зараз.

Мінімальну ціну на ринку на добу наперед і внутрішньодобовому ринку вирішили знизити до 10 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку максимальна гранична ціна передбачається на рівні 125% від ціни РДН, а мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні діє новий тариф на електроенергію для населення – 2,64 грн/кВт·год. Про те, чи можна було уникнути цього рішення та чи допоможе воно енергосистемі, читайте в матеріалі Delo.ua.