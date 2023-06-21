Україна зможе імпортувати більше електроенергії з ЄС

Європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила пропускну спроможність міждержавних інтерконекторів для імпорту електроенергії в Україну та Молдову.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що ENTSO-E збільшила обсяги пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів для імпорту електроенергії в Україну та Молдову до 1200 МВт. Тепер із зони континентальної Європи до блоку Україна/Молдова максимальна доступна пропускна спроможність збільшиться на 150 МВт.

В "Укренерго зауважують, що імпорт електроенергії з ЄС є значним джерелом покриття можливого дефіциту в українській енергосистемі.

Разом з операторами європейської енергосистеми відомство продовжує роботу з поступового збільшення пропускної спроможності інтерконекторів, яка доступна для комерційних обмінів електроенергію між ЄС та Україною і Молдовою.

Нагадаємо, ENTSO-E прийняла рішення про поетапне розширення пропускної спроможності для імпорту/експорту електроенергії 7 червня 2022 року.

Комерційні обміни електроенергією з Європою розпочалися 30 червня 2022 року.

18 квітня 2023 року ENTSO-E збільшила технічну можливість для імпорту електроенергії з Європи до України/Молдови до 1050 МВт. Технічна можливість для експорту з України/Молдови до Європи становить 400 МВт.

Що стосується нинішнього обміну електроенергією з Європейським Союзом, то Україна має запланований імпорт зі Словаччини потужністю 90-170 МВт переважно в денні години. При цьому експорт та імпорт у вечірні години найбільшого споживання відсутній.

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