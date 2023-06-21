У Києві без світла залишилося 100 тисяч споживачів: що сталося

На мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація. По Києву відключено 100 тисяч споживачів. Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Як повідомили в "Укренерго", у високовольтних мережах центрального регіону виникли ускладнення в роботі.

"Диспетчерський центр Укренерго застосував екстрені відключення в деяких районах Києва та Київській області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації", - зазначили в "Укренерго".

За інформацією ДТЕК, у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі.

Зауважується, що про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.

Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням енергоживлення.

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