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У Києві без світла залишилося 100 тисяч споживачів: що сталося
На мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація. По Києву відключено 100 тисяч споживачів. Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється.
Про це повідомляє пресслужба КМВА.
Як повідомили в "Укренерго", у високовольтних мережах центрального регіону виникли ускладнення в роботі.
"Диспетчерський центр Укренерго застосував екстрені відключення в деяких районах Києва та Київській області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації", - зазначили в "Укренерго".Підписуйтеся на наш YouTube канал
За інформацією ДТЕК, у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго".
Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі.
Зауважується, що про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.
Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням енергоживлення.
Джерело фото: ua.depositphotos.com