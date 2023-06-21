В Киеве без света осталось 100 тысяч потребителей: что произошло

На сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. По Киеву отключены 100 тысяч потребителей. Причина и срок ликвидации аварийной ситуации уточняется.

Об этом сообщает пресс-служба КМВА.

Как сообщили в "Укрэнерго", в высоковольтных сетях центрального региона возникли осложнения в работе.

"Диспетчерский центр Укрэнерго применил экстренные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области, идет ликвидация последствий аварийной ситуации", - отметили в "Укрэнерго".

По информации ДТЭК, в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме.

Отмечается, что о времени возобновления электроснабжения будет сообщено дополнительно.

Ремонтные бригады работают над восстановлением энергопитания.

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