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В Киеве без света осталось 100 тысяч потребителей: что произошло
На сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. По Киеву отключены 100 тысяч потребителей. Причина и срок ликвидации аварийной ситуации уточняется.
Об этом сообщает пресс-служба КМВА.
Как сообщили в "Укрэнерго", в высоковольтных сетях центрального региона возникли осложнения в работе.
"Диспетчерский центр Укрэнерго применил экстренные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области, идет ликвидация последствий аварийной ситуации", - отметили в "Укрэнерго".Подписывайтесь на наш YouTube канал
По информации ДТЭК, в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК "Укрэнерго".
Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме.
Отмечается, что о времени возобновления электроснабжения будет сообщено дополнительно.
Ремонтные бригады работают над восстановлением энергопитания.
Источник фото: ua.depositphotos.com