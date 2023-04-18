Європейські оператори розширили можливості імпорту електрики в Україну

​​"Укренерго" та ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Із зони континентальної Європи до блоку “Україна - Молдова” можна буде імпортувати до 1050 МВт, що на 200 МВт більше.

Про це повідомила "Укренерго".

Рішення прийняли оператори системи передачі на засіданні Регіональної групи континентальної Європи 18 квітня.

"Упродовж наступних тижнів оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E за результатами оцінки роботи енергосистем розглянуть можливість подальшого збільшення пропускної спроможності між континентальною Європою та Україною - Молдовою в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення ENTSO-E про поетапне розширення можливостей для експорту/імпорту електроенергії було прийнято 7 червня 2022 року. 30 червня доступна пропускна спроможність з європейською енергосистемою становила 100 МВт і продовжувала поступово збільшуватись до 850 МВт.

Нагадаємо, з понеділка, 17 квітня, Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини. Йдеться про обсяг 200 МВт щогодини.

За попередніми оцінками, заснованими на інформації, наданій владою України, енергетичними компаніями та іншими джерелами, збитки енергетичної інфраструктури України внаслідок військових дій до кінця грудня 2022 року зросли вп'ятеро відносно оцінки на 1 червня і перевищували 10 мільярдів доларів.