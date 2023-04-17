Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини

Україна з понеділка, 17 квітня, розпочала експорт електроенергії до Словаччини. Йдеться про обсяг 200 МВт щогодини.

Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго”.

Зазначається, що станом на 17 квітня 2023 року виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів.

В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності.

"Відсьогодні розпочався експорт електроенергії у Словаччину (200 МВт щогодини), триває експорт у Польщу (75 МВт щогодини) та Молдову (99-134 МВт у різні години). Також зі Словаччини продовжується незначний імпорт (2-4 МВт у різні години)", - підкреслили в "Укренерго".

Там додали, що відновлення енергосистеми після масованих атак росіян триває.

"Пріоритетним наразі є відновлення надійності живлення. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак", - зауважили в "Укренерго".

У відомстві закликали громадян, за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години.

Нагадаємо, Україна почала експортувати електроенергію до Європи наприкінці червня 2022 року. У жовтні експорт було припинено через російські обстріли енергетичної інфраструктури.

А вже 7 квітня Україна розпочала процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

В Міненерго сподіваються збільшити обсяги експорту за ті, які були минулого року.

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