В Україні планують експортувати електроенергію до Європи в більших обсягах, ніж минулорічні

Україна навіть в умовах війни експортувала електроенергію до європейських країн. Зараз в Україні відновлюють експорт, який був призупинений через масовані ракетні атаки і в Міненерго сподіваються збільшити обсяги експорту за ті, які були минулого року.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Міністерство енергетики України.

“Це наша відповідь на російські варварські атаки, це доказ того, що у держави-терориста нічого не вийшло. І зараз ми сподіваємся вийти на ті обсяги експорту, які були минулого року. Ми плануємо і будемо вести перемовини і щодо їх збільшення, тому що сьогодні резерв у системі дозволяє це зробити”, - зазначив міністр.

Галущенко підкреслив, що ключовим завданням є забезпечення внутрішніх українських потреб в електроенергії, і в разі зміни ситуації експорт може бути зупинений.

Міністр зазначив, що прибутки від експорту електроенергії дозволять залучити додаткові фінансові ресурси для відновлення енергетичних об’єктів, але в Міненерго не бачать можливості повністю закрити за рахунок експорту відповідні фінансові потреби для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону.

Герман Галущенко також зазначив, що наразі планується збільшення перетинів між Україною та Польщею, що дозволить наростити обсяги експорту.

Вчора НЕК "Укренерго" провела перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня. Аналогічний аукціон запланували для експорту е/е до Польщі.