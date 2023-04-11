В Украине планируют экспортировать электроэнергию в Европу в больших объемах, чем прошлогодние

Украина даже в условиях войны экспортировала электроэнергию в европейские страны. Сейчас в Украине возобновляют экспорт, который был приостановлен из-за массированных ракетных атак и в Минэнерго надеются увеличить объемы экспорта за те, которые были в прошлом году.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Министерство энергетики Украины.

Это наш ответ на российские варварские атаки, это доказательство того, что у государства-террориста ничего не получилось. И сейчас мы надеемся выйти на те объемы экспорта, которые были в прошлом году. Мы планируем и будем вести переговоры по их увеличению, потому что сегодня резерв в системе позволяет это сделать”, - отметил министр.

Галущенко подчеркнул, что ключевой задачей является обеспечение внутренних украинских потребностей в электроэнергии, и в случае изменения ситуации экспорт может быть остановлен.

Министр отметил, что доходы от экспорта электроэнергии позволят привлечь дополнительные финансовые ресурсы для восстановления энергетических объектов, но в Минэнерго не видят возможности полностью закрыть за счет экспорта соответствующие финансовые потребности для восстановления энергосистемы до следующего отопительного сезона.

Герман Галущенко также отметил, что в настоящее время планируется увеличение связей между Украиной и Польшей, что позволит нарастить объемы экспорта.

Вчера НЭК "Укрэнерго" провела первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля. Аналогичный аукцион запланирован для экспорта э/э в Польшу.