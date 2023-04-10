Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу: прошел первый аукцион

НЭК "Укрэнерго" провела первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день снабжения 11 апреля. Аналогичный аукцион запланирован для экспорта э/э в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По результатам первого аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников.

НЭК также запланировала аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля.

"Учитывая войну в Украине и связанные с этим риски, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется лишь на краткосрочный период на суточных аукционах", — уточняют в "Укрэнерго".

В то же время уже идет процесс согласования возможности открытия экспорта в Словакию.

Напомним, Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу в конце июня 2022 года. В октябре экспорт был приостановлен из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Впоследствии ситуация стабилизировалась, после чего стороны приступили к обсуждению вопроса возобновления поставок е/е в Европу. 7 апреля Министр энергетики Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

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