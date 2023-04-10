ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
ЄБРР - підтримка наших ЄБРР - підтримка наших
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Енергетика
Дата публікації

Україна відновила експорт електроенергії до Молдови та Польщі: відбувся перший аукціон

експорт електроенергії з україни
Фото: ua.depositphotos.com

НЕК "Укренерго" провела перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня. Аналогічний аукціон запланували для експорту е/е до Польщі.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

За результатами першого аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

НЕК запланувала аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня.

"Зважаючи на війну в Україні та пов'язані з цим ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах", — уточнюють в "Укренерго".

Водночас вже триває процес узгодження можливості відкриття експорту у Словаччину.

Нагадаємо, Україна почала експортувати електроенергію до Європи наприкінці червня 2022 року. У жовтні експорт було припинено через російські обстріли енергетичної інфраструктури. 

Згодом ситуація стабілізувалася, після чого  сторони розпочали обговорення питання відновлення постачання е/е в Європу. 7 квітня Міністр енергетики Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан