Україна відновила експорт електроенергії до Молдови та Польщі: відбувся перший аукціон

НЕК "Укренерго" провела перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня. Аналогічний аукціон запланували для експорту е/е до Польщі.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

За результатами першого аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

НЕК запланувала аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня.

"Зважаючи на війну в Україні та пов'язані з цим ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах", — уточнюють в "Укренерго".

Водночас вже триває процес узгодження можливості відкриття експорту у Словаччину.

Нагадаємо, Україна почала експортувати електроенергію до Європи наприкінці червня 2022 року. У жовтні експорт було припинено через російські обстріли енергетичної інфраструктури.

Згодом ситуація стабілізувалася, після чого сторони розпочали обговорення питання відновлення постачання е/е в Європу. 7 квітня Міністр енергетики Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

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