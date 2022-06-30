Україна почала експортувати електроенергію до Європи

Через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався експорт української електроенергії до Європи, зокрема у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні з першої години ночі такий експорт електроенергії пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг становить 100 МВт. Енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже доступний для огляду і практичний результат", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину.

Прем'єр зазначив, що потенціал експорту української електроенергії до Європи становить до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати понад 70 млрд. грн. на рік.

"Після перемоги України у війні це дозволить суттєво збільшити інвестиції в галузь та модернізувати її до найкращих європейських стандартів. Енергетика стане одним із драйверів відновлення нашої економіки, як стала драйвером нашої інтеграції до ЄС", - переконаний Шмигаль.

Зазначимо, що в Міністерстві енергетики прогнозують, що Україна заробить до 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до Євросоюзу до кінця 2022 року.