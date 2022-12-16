"Укренерго" відбудує вісім високовольтних підстанцій за гроші Німеччини

НЕК "Укренерго" через Кредитну установу з відновлення (KfW) отримає від уряду Німеччини 32,5 млн євро для відновлення восьми високовольтних підстанцій на півдні та заході України.

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Про це 16 грудня в Facebook повідомила пресслужба НЕК.

Угоду з KfW підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та голова правління НЕК Володимир Кудрицький.

"Ці кошти вже найближчим часом працюватимуть на користь українських споживачів: на підстанціях буде встановлено обладнання, яке дозволить керувати їх роботою дистанційно з центрального диспетчерського пункту. Відновлені підстанції будуть автоматизованими, потребуватимуть мінімум персоналу, відповідатимуть вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі", – резюмували в "Укренерго".

Зазначимо, що це вже третій проект НЕК із державним банком Німеччини KfW, через який її уряд здійснює фінансову підтримку "Укренерго".

Під час зустрічі сторони також підписали угоди про відстрочення боргу між урядом України та KfW, зазначив Мінфін. Було досягнуто домовленості про перенесення погашення боргу України за залученими кредитами KfW у рамках чотирьох діючих проєктів з 2022-2023 на 2027-2031 роки.

До підписання цього договору почали готуватися на початку грудня 2022 року. Слід зазначити, що збитки "Укренерго" через російську військову агресію вже перевищують 70 млрд грн.

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, внаслідок масованих ракетних ударів країни-терориста РФ в Україні пошкоджені майже всі ТЕС та великі ГЕС.