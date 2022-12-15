Україні потрібно імпортувати електроенергії на 800 млн євро, — Зеленський

Для стабільного проходження поточного опалювального сезону Україні потрібна допомога Євросоюзу. Зокрема, йдеться про постачання електроенергії вартістю близько 800 мільйонів євро.

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Про це Президента Володимир Зеленський повідомив 15 грудня під час виступу на засіданні Європейської Ради.

"Росія хоче зламати вашу безпеку через руйнацію нашої інфраструктури. Будь-які блекаути в Україні – це удари по ваших соціальних системах через нові хвилі міграції. Тому я закликаю вас продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців", — сказав голова держави.

Він зазначив, що Україна зможе допомогти європейцям експортом електрики, коли відновить генерацію.

Крім того, для стабільного проходження опалювального періоду Україна потребуємо підтримки для закупівлі обсягу газу, який використовується, щоб компенсувати шкоду від російських ударів по інших видах генерації. За попередніми розрахунками, для цього потрібно закупити 2 мільярди кубометрів газу.

Опалювальний сезон: в Україні спростили закупівлю дров

Відомо, що атаки окупантів по українській критичній інфраструктурі вивели з ладу майже половину енергосистем України. Наразі в Україні не лишилося жодної теплової або гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. Попри це, українська енергосистема вже вийшла з важкої системної аварії.