В Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія – прем’єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не лишилося жодної теплової або гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. Попри це, українська енергосистема вже вийшла з важкої системної аварії.

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Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

"Заживлена майже вся критична інфраструктура в країні: водоканали, системи водовідведення, теплокомуненерго, котельні, лікарні, газорозподільча інфраструктура, шахти. Вся магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблеми зберігаються в розподільчих мережах обленерго по території всієї держави. В середньому від 200 до 400 тис. споживачів знеструмлені в кожній області в ті або інші години", - зазначив Шмигаль.

За його словами, наразі виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні.

Прем’єр зауважив, що більш важка ситуація через погодні умови в Хмельницький, Одеській, Тернопільській областях, а у Харківській та Херсонській областях - через пошкодження інфраструктури внаслідок обстрілів.

"Загалом в енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит. Тому, щоб тримати її в балансі, продовжують діяти як планові, так і аварійні відключення споживачів", - додав він.

Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії.