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В Украине не осталось ТЭС и ГЭС, которые не обстреляла бы Россия – премьер
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия. Тем не менее, украинская энергосистема уже вышла из тяжелой системной аварии.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Запитана почти вся критическая инфраструктура в стране: водоканалы, системы водоотвода, теплокоммунэнерго, котельные, больницы, газораспределительная инфраструктура, шахты. Вся магистральная высоковольтная инфраструктура работает, но проблемы сохраняются в распределительных сетях облэнерго по территории всего государства. В среднем от 200 до 400 тыс. потребителей обесточены в каждой области в те или иные часы", - отметил Шмигаль.
По его словам, сейчас производители электроэнергии обеспечивают 70% покрытия потребностей в потреблении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Премьер отметил, что более тяжелая ситуация из-за погодных условий в Хмельницкой, Одесской, Тернопольской областях, а в Харьковской и Херсонской областях - из-за повреждений инфраструктуры в результате обстрелов.
"В общем, в энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит. Поэтому, чтобы держать ее в балансе, продолжают действовать как плановые, так и аварийные отключения потребителей", - добавил он.
Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.