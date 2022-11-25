В Украине светом обеспечили уже 70% абонентов, - "Укрэнерго"

По состоянию на 11:00 25 ноября производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления в Украине. Восстановление электроснабжения продолжается, в первую очередь подают питание на объекты критической инфраструктуры во всех областях.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Атомные станции набирают мощность. Обеспечено питание потребностей Запорожской атомной станции. Несмотря на полученные после ракетных обстрелов повреждения, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, подключилась к работе часть "зеленой" генерации", — рассказали в компании.

Отмечается, что темпы обновления замедляют сложные погодные условия, но энергетики активно работают над восстановлением питания бытовым потребителям.

"Однако, дефицит электроэнергии в системе сохраняется. Сейчас это 30% от общего объема потребления. В этой связи во всех областях Украины введены и плановые, и аварийные графики ограничения потребления", - подчеркивают в НЭК.

Граждан очередной раз призывали экономить э/э и напомнили, что если в доме нет света, это значит, что именно в этот момент работают ремонтники.

Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.

В частности, около суток 70% столицы оставались без света. Кроме того, из-за российских ракетных ударов по всему Киеву приостанавливали водоснабжение.