В Україні світлом забезпечили вже 70% абонентів, — "Укренерго"

Станом на 11:00 25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в Україні. Відновлення електропостачання триває, першочергово подають живлення на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях.

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Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Атомні станції набирають потужність. Забезпечено живлення потреб Запорізької атомної станції. Попри отримані після ракетних обстрілів ушкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, підключилась в роботу частина "зеленої" генерації", — розповіли в компанії.

Зазначається, що темпи відновлення сповільнюють складні погодні умови, але енергетики активно працюють над відновленням живлення побутовим споживачам.

"Проте, дефіцит електроенергії в системі зберігається. Наразі це 30% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим в усіх областях України введені і планові, і аварійні графіки обмеження споживання", — підкреслюють в НЕК.

Громадян вкотре закликали заощаджувати е/е та нагадали, що якщо в будинку немає світла, це означає, що саме в цей момент працюють ремонтники.

Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії.

Зокрема, майже добу 70% столиці залишалися без світла. Крім того, через російські ракетні удари по всьому Києву призупиняли водопостачання.