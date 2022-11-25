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В Україні світлом забезпечили вже 70% абонентів, — "Укренерго"
Станом на 11:00 25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в Україні. Відновлення електропостачання триває, першочергово подають живлення на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
"Атомні станції набирають потужність. Забезпечено живлення потреб Запорізької атомної станції. Попри отримані після ракетних обстрілів ушкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, підключилась в роботу частина "зеленої" генерації", — розповіли в компанії.
Зазначається, що темпи відновлення сповільнюють складні погодні умови, але енергетики активно працюють над відновленням живлення побутовим споживачам.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Проте, дефіцит електроенергії в системі зберігається. Наразі це 30% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим в усіх областях України введені і планові, і аварійні графіки обмеження споживання", — підкреслюють в НЕК.
Громадян вкотре закликали заощаджувати е/е та нагадали, що якщо в будинку немає світла, це означає, що саме в цей момент працюють ремонтники.
Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії.
Зокрема, майже добу 70% столиці залишалися без світла. Крім того, через російські ракетні удари по всьому Києву призупиняли водопостачання.