ДТЕК заявив про відновлення роботи своїх електростанцій та електромереж

ДТЕК відновив роботу своїх електростанцій та електромереж після атаки РФ на енергосистему, у найближчі години ситуація у енергосистемі буде стабілізована.

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Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури – лікарень, водоканалів – у всіх регіонах, де працюють спеціалісти компанії. Триває поступове підключення побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що українська енергосистема вистояла, а у найближчі години ситуація буде стабілізована.

"Російські терористи ніколи не досягнуть своїх цілей – вони не залякають нас та не змусять відмовитись від своїх принципів. Атаки на енергетичну інфраструктуру – це військовий злочин, за який будуть відповідати усі винні. Усі, враховуючи так званих російських "енергетиків", які допомагають варварам обирати цілі атак. Україна встояла, витримає та переможе. І ніякі терористичні атаки по цивільній інфраструктурі цього не змінять. Ми будемо зі світлом, а ви назавжди залишитесь у пітьмі», — заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики 23 листопада призвели до повного знеструмлення деяких регіонів. Відомо, що для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.